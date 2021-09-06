Пять человек пострадали в массовом ДТП в Рубцовске

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Рубцовске, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные правоохранителей.

Авария случилась 5 сентября около 18:35 на ул. Заводской в районе дома № 147. На этом участке 30-летний водитель Toyota Camry при повороте на перекрёстке не уступил дорогу Toyota Avensis, которая ехала навстречу по равнозначной дороге.

В результате машины столкнулись. От удара Toyota Camry отлетела на Nissan, ехавший в попутном направлении, а Toyota Avensis отскочила на припаркованную Honda Freed, которую затем отбросило на электроопору.

В общей сложности травмы получили двое взрослых и трое детей. Это 26-летний и двухлетний пассажиры Toyotra Camry, а также 39-летний, трёхлетний и десятилетний пассажиры Toyota Avensis. Последнего с рваной раной верхнего века госпитализировали.

Напомним, 6 сентября в Барнауле водитель КамАЗа сбил трёх женщин на Змеиногорском тракте. Две из них скончались.