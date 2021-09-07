Голикова заявила о высокой мужской смертности в России

Почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80% из них – мужчины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.
"Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане трудоспособного возраста. Из этого количества 80% – мужская часть населения", – отметила чиновница на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, подчеркнув, что 55% смертей вызвали сердечно-сосудистые заболевания.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии коронавируса в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни. При этом младенческая смертность достигла исторического минимума. По его данным, средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составляла 73,4 года.
В августе Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в первом полугодии 2021 года. По подсчётам ведомства, за шесть месяцев население региона уменьшилось на 10 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в январе – июле 2020 года. Причиной стала растущая смертность в регионе.
Комментарии
Не может быть. Судя по пенсионному возрасту, мы наоборот больше жить стали
Мало того, что у нас самый экстремальный климат на планете, когда полгода зима, у нас самые ужасные продукты, когда вся мясомолочка сплошь состоит из канцерогенных трансжиров типа технического пальмового масла, которое давят голыми немытыми ногами болеющие невесть чем и забитые червями и глистами аборигены.
Всё это приводит к тому, что у наших тотально пузатых мужиков прогоркший жир не только в пузе и под кожей, но им забита вся сердечно-сосудистая система. Считается, что уже к сорока годам среднестатистический человек у нас наполовину своего веса состоит из гомотоксинов.
Поэтому и мрут массово прямо на ходу или даже за рулём.
Ну мужики сами себя в гроб вгоняют, пьют, курят, к врачам не ходят, спортом не занимаются. Раз хотят жить мало - их выбор.
"прививки" от царьвируса не причём да?
Или пока не причём?
Платить мужику нужно 90-100тысяч а не 25-30.чтобы мог детей содержать т семью.что тут непонятного
А не Вашими ли стараниями?
Рвались в капитализм где 100 сортов колбасы, сникерсы и прочая химия. В СССР то всего 3-5 сортов было, но из мяса. Теперь все жирные, мужики, ба бы, дети.... Конфет то сколько с детства потребояем. Нет культуры питания, нет ознакомительного занятия для старшеклассников о здоровой пище.
Платить мужику нужно 90-100тысяч а не 25-30
да ну? с какого перепуга? кто себя ценит давно уже столько получает а не ждет когда кто то прийдет и даст
кто себя ценит давно уже столько получает а не ждет когда кто то прийдет и даст
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Тут грамотность на двойку.
Но, что самое интересное, такие у нас и "получают", и в думе сидят, и учёными званиями "блистают", а страна массово вымирает и уже скатилась до уровня "замороженной верхней вольты с ракетами" (М. Тэтчер).
И то ли ещё будет с подобными спецами везде и во всём.
7.09.2021 09:00
- гость -
Какую ересь понаписали. Хоть бы перечитывали что пишите. Стыдно что такие люди рядом живут.
Какую ересь понаписали. Хоть бы перечитывали что пишите. Стыдно что такие люди рядом живут.
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Грамматика. Раздел "пунктуация перед союзами".
Изучается в начальной школе.
7.09.2021 09:00
- гость -
+1000000000000
Верно изложено!
7.09.2021 08:32
Игорь
за что платить то? ))
тут смотрел как дорожники занимаются работой за которую надо платить 100тыр
5ро стоят смотрят - 1 копает
еще 2ое сидят в пазике
итого 8х100.000 = 800 000 таким заплатить?
кто хорошо РАБОТАЕТ тот хорошо получает!
она пиариться хочет?
это уже лет 20 так
мужики сердечники
женщины онкология
ничего не меняется годами
08:15
Какой мусор у вас в голове… пальма, пузатые мужики, глисты…
Дамочка, вам бы подлечиться.
08:17
А вот образ жизни действительно влияет.
08:31
Причём здесь прививки? Вам русским языком статистику смертности приводят - сердечно-сосудистые основная причина.
Ту Игорь
А че всего 100, а че не 500 тыщ каждому?
09:00
уже только по одной кривой цитате Тэтчер можно сделать вывод о вашем интеллектуальном уровне, да и о политической ориентации тоже.
"Если мы в 65 (лет) поставим возраст выхода на пенсию. вы меня извините за простоту выражения, это значит - отработал, в деревянный макинтош и поехал что ли? Это невозможно", - подчеркнул глава государства.
7.09.2021 09:41
- гость -
08:31
Причём здесь прививки? Вам русским языком статистику смертности приводят - сердечно-сосудистые основная причина.
Тромбоз - не не слышали да? Астразенеку за что забанили? Дак вот твой спутнег та-же хрень. А статистика твоя - ещё то надувалово и рисование красивых цыфер! Н зря говорят - есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
4 сентября трагически ушел из жизни стоматолог-хирург и главный врач барнаульской клиники «Карат» Павел Шаргунов. Ему было всего 38 лет.
Как стало известно , доктор разбился, катаясь на гидроцикле.
Тоже в статистику попадет. Не докатался до пенсии.
Если средняя продолжительность 73.4 значит как минимум процентов 30% доживают до 150 лет
В продуктах много химии и всем пофиг.
7.09.2021 08:32
Игорь
Платить мужику нужно 90-100тысяч а не 25-30.чтобы мог детей содержать т семью.что тут непонятного
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За наличие штанов платить? Ага, разбежались все. Будешь ценным специалистом, будут платить соответственно.
7.09.2021 10:54
- гость -
Причём здесь прививки? Вам русским языком статистику смертности приводят - сердечно-сосудистые основная причина.
Тромбоз - не не слышали да? Астразенеку за что забанили? Дак вот твой спутнег та-же хрень.
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Хрень у тебя в голове. И это уже не лечится, генетика дурная.