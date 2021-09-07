Голикова заявила о высокой мужской смертности в России

Почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80% из них – мужчины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.

"Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане трудоспособного возраста. Из этого количества 80% – мужская часть населения", – отметила чиновница на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, подчеркнув, что 55% смертей вызвали сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии коронавируса в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни. При этом младенческая смертность достигла исторического минимума. По его данным, средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составляла 73,4 года.

В августе Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в первом полугодии 2021 года. По подсчётам ведомства, за шесть месяцев население региона уменьшилось на 10 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в январе – июле 2020 года. Причиной стала растущая смертность в регионе.