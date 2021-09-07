Производителей "палёного" коньяка, от которого погибли четверо человек на Алтае, задержали

Правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в производстве и распространении суррогатного алкоголя, от которого скончались четверо человек в Алтайском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, вечером 8 августа в одном из сёл Усть-Калманского района компания отмечала день рождения. Из спиртного на столе был коньяк неизвестной марки, который приобрели в Барнауле.

На следующий день несколько человек госпитализировали в медучреждение. Двое умерли до госпитализации, ещё двое – в больнице. Скончались два 21-летних парня, а также мужчины 28 и 45 лет.

"2 сентября по подозрению в реализации опасного алкоголя были задержаны двое жителей Рязанской области. Оба ранее судимы, а один из них проживал в регионе в помещении придорожного кафе, – уточняет издание. – 3 сентября их арестовали на два месяца. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 5,8 тысячи бутылок, а также около 30 канистр".

Кроме того, под стражу взяли двоих жителей Алтайского края и жителя Москвы. У них изъяли тысячи стеклянных бутылок.

Против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц").