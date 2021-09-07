Найдены тела двух пропавших в Кузбассе девочек

Полиция обнаружила тела пропавших накануне школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве девочек, 41-летний Виктор Пастерников, признался, что изнасиловал их и задушил, после чего сам показал правоохранителям место, где спрятал тела.
Как сообщает Life.ru, мужчину задержали по подозрению в убийстве детей, однако он стал отрицать свою причастность. Но после всё же сознался в преступлении и показал место, где совершил злодеяние. Сейчас Пастерникова везут на допрос.
Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в прошлом мужчина отбывал тюремный срок по статье об изнасиловании. Он вышел на свободу два года назад и с тех пор неоднократно нарушал административный надзор.
Напомним, что девочки ушли утром 6 сентября в школу и не вернулись домой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Комментарии
По закону жанра отсидит выпустят дальше будет убивать.
Зато Умное голосование не пропагандировал!
Из тюрьмы он освободился в 2019 году.
Выпускают зверя из тюрьмы, а он никому не нужен. Никто не думает и не отвечает за то, что он будет делать. А вокруг дети. Ну вот и собираем ... "урожай" трупов.
"с тех пор неоднократно нарушал административный надзор" и полицию это никак не настораживало иди им наплевать было?
неоднократно нарушал административный надзор.
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Навальный за это сидит.
Вот и будешь думать, что правильно поступил отец одной из девочек, подвергшихся насилию, убив педофила в Самаре. Убийства не приветствую, но слишком много развелось педофилов и слишком вольготно они себя чувствуют.
Встал на путь исправления, руки прятал за спиной, поэтому и выпустили.
Не то что Денисенко...
Сами ПРавители к этому их подталкивают,нарушая все приличия!!! Была бы статейка ,педофила, под расстрел. Намного было меньше "урожая". Значит ,кому то это выгодно???
Убийства не приветствую
Отрезать все причиндалы!!!!!!!!!!!!!!
набрал полный пакет сладостей девчушкам, мне вот интересно, в том городке это в порядке вещей когда бомжатской наружности тип, набирает полный пакет конфет,
Не знаю... в наше советское время таких кошмаров не было... НО!!!!!!! Если моя мама сказала: "Из школы сразу домой, не останавливаться около чужих и не вступать с ними ни в какие в разговоры!"... и строго на меня посмотрела... всё! Какие конфеты из чужих рук! Дома было полно этих конфет... И потом... если МАМА сказала, а ещё и ПАПА подтвердил - какие там дядьки чужие!!!!!! Бегом от них! А теперь такие жуткие времена! Чем убивать педофилов (увы, всех не перебьёшь, ещё и сам сядешь!), не проще бы воспитывать детей!!!!!
Вот в таких случаях я ЗА смертную казнь!
7.09.2021 15:47
ОНФ
А не боишься, что случайно под статейку сам попадёшь? Будешь проходить в ненужное время, в ненужном месте и заметут.... Истории такие случаи известны.
Когда нашему государству будет дело до детей??? ДЕТИ-это самые беззащитные на этой земле.....Ну хотите "уважаемые" чиновники сохранять им жизнь-пожалуйста...Только сделайте так, чтобы они больше не одну жизнь не загубили....Только рветесь к власти (к лакомому кусочку), а по факту существенных дел от вас ноль. "Уважаемое" общество, если ВЫ вокруг себя видите подозрительные ситуации (как в данном случаи - когда продавец видела, что явно незнакомец покупает сладости для девочек - бейте тревогу!!!!НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!!! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НИМИ (ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО С ЧУЖИМИ ДЯДЯМИ И ТЕТЯМИ НИКУДА НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ)!!! ХРАНИ ВСЕХ ГОСПОДЬ!!!
А ТАКИМ ЗВЕРЯМ, ТОЛЬКО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!!!
7.09.2021 16:15
Бабушка
было, только это не афишировали
и раскрываемость по таким делал была мала
так как не было камер и т.п.
а детей могут завлечь не только печеньем и конфетами
этож дети ...
С нашими законами и судьями лучше не рожать
Отрезать все причиндалы!!! нифига - только расстрел!
было, только это не афишировали это точно, я по себе знаю, никогда не рассказывала родителям про дядю в кустах с причиндалами наружу, про прижимающихся в транспорте (ездила в 4-5 классе в художку) и пыхтящих мужиков. а потому что было стыдно об этом сказать.
На зоне примут как надо.
До педофилов дела нет.
Песков сказал что кремль этим не занимается. Кто занимается кандидаты в гос дуру ау
7.09.2021 16:15
Бабушка
Не знаю... в наше советское время таких кошмаров не было...
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Были. Вы или забыли уже, или не замечали. А детей и силой уводили, крали. Тут хоть завоспитывайся.
7.09.2021 16:52
- гость -
7.09.2021 15:47
ОНФ
А не боишься, что случайно под статейку сам попадёшь? Будешь проходить в ненужное время, в ненужном месте и заметут.... Истории такие случаи известны.
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А не надо ходить в ненужное место в ненужное время.
Я тоже ЗА смертную казнь в подобных случаях.
В советское время таких преступлений было даже больше. В нгашем районе в 70-80-е несколько случаев. Не забываем, что все знаменитые маньяки родом из советского прошлого. Сейчас у извращенцев больше виртуальных возможностей снять напряжение.