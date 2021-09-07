Найдены тела двух пропавших в Кузбассе девочек

Полиция обнаружила тела пропавших накануне школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве девочек, 41-летний Виктор Пастерников, признался, что изнасиловал их и задушил, после чего сам показал правоохранителям место, где спрятал тела.

Как сообщает Life.ru, мужчину задержали по подозрению в убийстве детей, однако он стал отрицать свою причастность. Но после всё же сознался в преступлении и показал место, где совершил злодеяние. Сейчас Пастерникова везут на допрос.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в прошлом мужчина отбывал тюремный срок по статье об изнасиловании. Он вышел на свободу два года назад и с тех пор неоднократно нарушал административный надзор.

Напомним, что девочки ушли утром 6 сентября в школу и не вернулись домой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.