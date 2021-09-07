Алтайский браконьер наловил краснокнижной рыбы на 60 тысяч рублей

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России в Быстроистокском районе поймали 58-летнего браконьера, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Совместно со специалистами Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания на реке Оби они пресекли незаконную добычу стерляди, запрещённой к вылову и внесённой в Красную книгу России как "уязвимый вид".
У нарушителя правил рыболовства изъяли 13 стерлядей. Причинённый водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 60 тысяч рублей.
Транспортные полицейские установили, что для незаконной рыбалки злоумышленник использовал моторную лодку и запрещённые орудия лова – три "самолова" с общим количеством крючков 120 штук. Все орудия преступления, включая лодку, конфисковали.
В отношении рыбака возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Молодцы.Джахат браконьерам
Не понятно как исключить попадание на крючок стерляди.Вот нагрянули контролеры,вытянули "самолов",а там кроме всякой рыбы стерлядь.Что ж,теперь совсем не рыбачить?