Алтайский браконьер наловил краснокнижной рыбы на 60 тысяч рублей

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России в Быстроистокском районе поймали 58-летнего браконьера, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Совместно со специалистами Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания на реке Оби они пресекли незаконную добычу стерляди, запрещённой к вылову и внесённой в Красную книгу России как "уязвимый вид".

У нарушителя правил рыболовства изъяли 13 стерлядей. Причинённый водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Транспортные полицейские установили, что для незаконной рыбалки злоумышленник использовал моторную лодку и запрещённые орудия лова – три "самолова" с общим количеством крючков 120 штук. Все орудия преступления, включая лодку, конфисковали.

В отношении рыбака возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.