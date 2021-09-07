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Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

, ИА "Амител"
Так детский омбудсмен отреагировала на информацию об убийстве девочек в Кузбассе
Анна Кузнецова / Фото: deti.gov.ru

Анна Кузнецова / Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила за введение пожизненного лишения свободы педофилам. Об этом сообщает ТАСС.

"С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищённость детей, – заявила Кузнецова, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе. – Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие ещё аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого ещё непонятно, зачем этот документ?"

Детский омбудсмен подчеркнула, что её команда "настойчиво бьётся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей".

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области полицейские нашли тела пропавших 10-летних девочек.

По версии правоохранителей, их изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пастерников. Подозреваемого поймали благодаря записям камер видеонаблюдения, на которые попал момент, когда Пастерников покупал школьницам сладости. Он признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.09.2021 20:56
Рик

Мама девочки пишет заявление на не виновного мужчину и говорит:"Не хочешь сесть,заплати". Много таких случаев уже сейчас в СМИ описывают, будет больше.

7.09.2021 21:19
Гость

7.09.2021 20:56
А сколько погибших детей или детей с искалеченным как психическим так и физическим состоянием !!!!! Такие нелюди должны сидеть всю жизнь, они не перевоспитываются , только становятся жёстче!

8.09.2021 00:27
- гость -


7.09.2021 21:19
Гость

А после принятия такого закона они станут еще жестче. Историю забыли? Когда в СССР за износ ввели смертную казнь, количество преступлений на половой почве никак не уменьшилось, зато теперь насильники начали убивать своих жертв, чтобы не было свидетелей. Думаете, если такой закон примут, то в этот раз будет по-другому? Да с нашей системой "правосудия" проблема невиновно оговоренных тоже встанет особенно остро. Обмудсменша она женщина, на эмоциях ляпнула, не подумавши. Надо не ужесточать законы, а следить за выполнением существующих.

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