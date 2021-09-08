Вся улица в обломках. Появилось видео с места взрыва газа в Ногинске

Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ногинске возросло до семи. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести. Среди них есть двое детей в возрасте 5 и 11 лет.

Как сообщает ТАСС, повреждены восемь квартир, обрушены – пять. Возгорания не было. Экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут оставаться два человека.

Издание отмечает, что взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под окнами. Всего из здания эвакуировали более 170 человек. В работах на месте взрыва задействованы 60 человек и 24 единицы техники.

Напомним, что взрыв произошёл утром 8 сентября в 06:55 по московскому времени.