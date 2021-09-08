Рухнули три этажа. Пять человек пострадали при взрыве бытового газа в Подмосковье

В подмосковном Ногинске произошёл взрыв газа в жилом девятиэтажном доме по улице 28 Июня, обрушились конструкции трёх этажей. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. Согласно последним данным, три человека, в том числе двое детей, были спасены.

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. При взрыве пострадала 69-летняя женщина, которая позднее скончалась в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело.