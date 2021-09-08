Российских школьников переведут на дистанционку на время выборов

В некоторых регионах России школьников переведут на дистанционку на время выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК.
"В дни выборов учебный процесс в половине субъектов вынесут за стены школ – детей переведут на дистанционное обучение, устроят выездные экскурсии, в регионах пройдут Дни здоровья, а по всей стране – акция "Вместе всей семьёй", – сказано в сообщении.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Два из этих дней – пятница и суббота – являются учебными.
Как будет организован учебный процесс во время выборов в барнаульских школах, пока неизвестно. Органы образования на момент публикации не давали официальных комментариев.
Комментарии
А студентов, у которых в учебных корпусах избирательные участки?
На пеньках бы и проводили голосовальню
Детишек бы не мучали
Вот и расставил режим приоритеты
детей переведут на дистанционное обучение, устроят выездные экскурсии, в регионах пройдут Дни здоровья, а по всей стране – акция "Вместе всей семьёй
Что они там курят? три дня, неделя, полгода...
Зачем нам столько выборов, если образование - не важная часть жизни?
Отмените уже выборы! экономия сплошная
И зачем? Для какой цели? Бред
власть чего-то боится.