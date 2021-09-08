Российских школьников переведут на дистанционку на время выборов

В некоторых регионах России школьников переведут на дистанционку на время выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

"В дни выборов учебный процесс в половине субъектов вынесут за стены школ – детей переведут на дистанционное обучение, устроят выездные экскурсии, в регионах пройдут Дни здоровья, а по всей стране – акция "Вместе всей семьёй", – сказано в сообщении.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Два из этих дней – пятница и суббота – являются учебными.

Как будет организован учебный процесс во время выборов в барнаульских школах, пока неизвестно. Органы образования на момент публикации не давали официальных комментариев.