"Цыганский табор". Как люди едут в Барнаул за новым авто, а получают "рабский" кредит

Жалобы на автосалон "Барнаул", который появился в краевой столице в начале 2021 года, продолжают поступать в редакцию amic.ru. Жители Алтайского края и соседних регионов приезжают к дилеру, чтобы купить машину по сказочно низкой цене. А выходят из салона, по их словам, с покупкой совсем другого авто, с переплатой в сотни тысяч и "кредитном рабстве". Причём покупатели и сами не могут объяснить, как они соглашаются на "конские" условия автосалона. Доказать, что их ввели в заблуждение, и уж тем более вернуть деньги, они не могут. Но пока в соцсетях и СМИ рассказывают истории незадачливых покупателей, в Барнауле открылся уже второй автосалон, который работает похожими методами.

Напомним, о схеме работы автосалона "Барнаул" amic.ru рассказывал в марте 2021 года. С тех пор на дилера пожаловались ещё несколько человек. Они рассчитывают объединиться, чтобы добиваться справедливости коллективно.

"Как в цыганском таборе"

Молодожёны из Республики Алтай больше года трудились в ковидном госпитале, чтобы накопить на первую машину, рассказывает их юрист Елена. Наконец, им удалось собрать 515 тысяч рублей – достаточно для первоначального взноса. Помочь с поиском авто вызвалась мама девушки.

Самыми соблазнительными оказались предложения автоцентра "Барнаул" на Правобережном тракте столицы Алтайского края. Старые (рыночные) ценники авто на сайте дилера красиво перечёркнуты, а вместо них – сумма почти в два раза меньше. Пройти мимо таких условий женщина не смогла.

"Ей внушило доверие, что это автосалон. Мол, если покупать машину у физлиц, то велик риск нарваться на мошенников. А большой автоцентр, решила женщина, обманывать точно не станет. Работают же официально. Она позвонила, уточнила наличие нужной машины и цену. Вежливый менеджер подтвердил, что и машина есть, и цена указана верно. Естественно, такое заманчивое предложение любого заинтересует. Поэтому уже на следующий день мама и дочь взяли деньги и поехали в Барнаул", – рассказала Елена.

В автоцентре покупателей обрадовали: машина есть в наличии. Вот только находится она на складе, откуда её привезут только через несколько дней. Женщинам предложили оставить 300 тысяч рублей предоплаты (чтобы такой шикарный вариант не забрал никто другой), а потом приехать оформлять сделку. Так клиенты и поступили: уехали ждать звонка домой, в Республику Алтай.

Но из салона позвонили и сообщили, что машины на складе "по необъяснимым причинам" больше нет. Клиентам вежливо предложили снова приехать в Барнаул и присмотреть другую модель.

Почуяв неладное, покупатели твёрдо решили поехать в Барнаул и забрать предоплату назад. А дальше, рассказывает юрист, произошли поистине мистические события. Из салона клиенты ушли с автомобилем, который изначально покупать не хотели, да ещё и с "кабальным" кредитом.

"У меня сложилось впечатление, что они в цыганском таборе побывали. Хотели деньги забрать, а в итоге сделку оформили. Говорят, что их там держали в автосалоне всеми силами, постоянно новые условия предлагали и варианты. И так промурыжили до самого вечера, когда уже домой ехать надо было. В итоге купили Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. Отдали все свои деньги, а остальное оформили в кредит. Причём кредит им выдали на 440 тысяч рублей. Да ещё и под такие проценты, что заплатят они около миллиона рублей. В общем, машину они в итоге купили по цене однокомнатной квартиры. И это при том, что на "Дроме" такие Sandero по 600 тысяч рублей продают. Грубо говоря, им всего 80 тысяч не хватало для этой модели. А теперь будут платить сотни тысяч", – объясняет Елена.

Обслужили покупателей настолько грамотно, что они были уверены: покупка прошла "как надо". Подозрения возникли только на следующий день, когда на электронную почту стали приходить чеки от разных организаций (копии есть в распоряжении amic.ru). Согласно им, гости из Республики Алтай купили не только машину, но и:

гарантийные услуги московской юрфирмы "Омега" за 49 990 рублей;

установку дополнительного оборудования (какого – покупатели так и не поняли) за 101 000 рублей;

гарантийные услуги по кредиту от компании "Автоэкспресс" почти за 23 000 рублей.

Что это за гарантийные услуги, не смогла понять даже юрист Елена. По её словам, ни одна из компаний не зарегистрирована в реестре страховщиков, поэтому страховку продавать не может. Другими словами, молодые люди просто подарили продавцам около 200 тысяч рублей в довесок к машине. Да ещё и оплатят их в кредит под 16% годовых.

Ну и в качестве бонуса: автомобиль, который купили молодожёны, побывал в ДТП. Но до подписания договоров менеджеры даже не упомянули об этом.

Теперь юрист готовит документы в суд, чтобы попытаться расторгнуть договоры на "странные" услуги. По словам Елены, это единственное, чем она сможет помочь своим клиентам. Пытаться расторгнуть сделку – бесполезно. Молодые люди сами подписали кредитные документы и договор купли-продажи, констатирует специалист.

Далеко не единичный случай

Подобных историй с автосалоном "Барнаул" – множество. Люди жалуются на дилера в редакцию amic.ru и просят помощи. Они подозревают, что могли столкнуться в автоцентре с обманом и потеряли большие деньги.

Отец Светланы из Залесовского района мечтал о новом Renault Duster. Увидел его за 800 тысяч рублей на сайте дилера, приехал в краевую столицу и весь день проведя в салоне, уехал в "кредитном рабстве" и с совсем другой машиной.

"Там у них изначально всё построено на обмане. Папа позвонил по объявлению и несколько раз уточнил, сколько стоит машина. Сказали, если сдаст свой Logan по trade-in, то Duster новенький за 800 тысяч сможет купить. Вот он и поехал, никого не предупредив. А в салоне "вдруг" выяснилось, что нужной машины нет. Менеджер сказал, что её уже, к сожалению, купили. И предложили либо другую подержанную искать либо новую за полтора миллиона. В итоге десять часов его там промурыжили, пока он всё не подписал. И купил Renault Duster 2016 года за 1,2 млн рублей в кредит на четыре года. Мы до сих пор не понимаем, как это вообще вышло", – рассказывает Светлана.

Женщина написала в автосалон "Барнаул" уже две претензии и по обеим получила отказ. Теперь она планирует подать на дилера в суд.

Однако выиграть такое дело и вернуть деньги почти невозможно, уверен барнаульский юрист Игорь Сарычев. Он долго пытался помочь клиенту, который попал в подобную ситуацию в новосибирском автоцентре, но в итоге сам предложил мужчине отозвать иск, чтобы не тратить лишние деньги.

"Ко мне уже несколько человек обратились, которые машины в автосалоне "Барнаул" купили машины под какие-то рабские проценты. Просто какое-то безумие. Люди сами не понимают, как согласились на эти условия. Один мужчина настаивал, что ему явно что-то в чай подмешали сотрудники. Мол, в здравом уме он не стал бы всё это подписывать. Но я всем вынужден отказывать. Объясняю, что шансов выиграть почти нет. Для этого нужно доказать, что сотрудники салона ввели вас в заблуждение. А покупатели не ведут даже диктофонную запись. И уж тем более не берут с собой юриста для подписания бумаг", – объясняет специалист.

Помыкавшись по порогам, покупатели салона признают, что помощи ждать неоткуда и стараются как можно быстрее рассчитаться с грабительским кредитом. Так поступили родные пенсионера из Белокурихи, чью историю amic.ru рассказывал в марте. Сын сообщил, что в суд они обращаться не будут: нервы пожилого отца дороже "муторных" разбирательств.

Напомним, мужчина приехал в Барнаул за Renault Duster. В салоне на Правобережном тракте ему обещали принять его Hyundai Solaris по trade-in за 450 тысяч рублей и продать Duster за 650 тысяч рублей. В итоге машина ему досталась за 840 тысяч рублей под 18% годовых. Сын покупателя рассказал, что мужчина почти десять часов не мог покинуть салон. В конце концов он просто сдался и подписал бумаги на невыгодных условиях.

Сейчас семье удалось закрыть "рабский" кредит, а историю с автоцентром они хотят забыть как страшный сон.

Так же решила и семейная пара, которая обратилась в редакцию в июне. Супруги хотели приобрести новый автомобиль, но из автоцентра "Барнаул" "чудесным образом" вышли с подержанной машиной, да ещё и в "конский" кредит.

"Родной брат"

В столице края тем временем появился уже второй автосалон, который покупатели тоже обвиняют в "разводе". Это дилер "Алтай", открывшийся по адресу ул. Малахова, 26а. На сайте, как и у салона "Барнаул", сплошь перечёркнутые ценники и невероятно выгодные предложения. По удивительному совпадению, юридический адрес дилера, как и у "Барнаула", тоже находится в Тольятти. Салон зарегистрирован на ООО "Мустанг", директором которого указан Павел Масленников.

Это "родной брат" автосалона "Барнаул" на Правобережном тракте, уверяет в сообществе "Чёрный список. Барнаул" женщина, которая покупала там автомобиль:

"Мы с мужем в прошлом месяце попали в эту западню, не понимая, каким образом, оформив кредит на сумму, вдвое превышающую рыночную стоимость автомобиля и с крупным первоначальным взносом!"

Отзывы на "Алтай" в сервисе 2ГИС тоже не самые лестные. Пользователи жалуются, что цена сделки, которую предлагают оформить в салоне, сильно отличается от той, что указана на сайте. А сотрудники дилера, пишут в отзывах, постоянно меняют условия и тянут время, пытаясь подписать невыгодный для клиента договор.

Член Объединённого союза автоэкспертов РФ Игорь Гусельников уверяет: автосалон "Алтай" по схеме своей работы почти ничем не отличается от "Барнаула". Эксперт полагает, что скоро жители региона массово начнут жаловаться и на этого дилера.

Колеса не изобретали

Напомним, юридически автоцентр "Барнаул" зарегистрирован в квартире жилого дома в Самарской области. Уставной капитал компании составляет минимальные 10 тысяч рублей. Кстати, учредителю – ООО "Артель" – принадлежит ещё несколько салонов в Казани, Оренбурге и других городах России. И там жители точно так же жалуются, что в автоцентрах их обманывают.

"Автосалоны-оборотни" – вполне привычное явление для России, рассказал руководитель автоцентра "Анкор" (официальный дилер Renault в Барнауле) Валерий Мякишев. Автоэксперты по всей стране уже наслышаны о "серых" схемах и хорошо их изучили. Главная особенность в том, что юридически такие дилеры ничего не нарушают. Все документы купли-продажи оформляются по закону. Суть "развода" – в том, как сотрудники автоцентра работают с клиентами.

"Я каждый день мимо этого салона проезжаю. Вечером там очереди стоят. В этом бизнес и заключается. Мариновать весь день человека, чтобы к вечеру он уже не понимал, что за документы подписывает. Многие приезжают из других городов и сёл, поэтому торопятся домой и соглашаются на любые условия. В процессе сделки постоянно меняются условия, а часто и сам автомобиль, который человек приобретает. Машину до последнего момента человеку вообще не показывают. Финансовая грамотность населения не очень высока у нас, поэтому они в этих вопросах не очень хорошо ориентируются. И попадаются", – объяснил Мякишев.

Он подчеркнул, что бешеных скидок, которые "автосалоны-оборотни" предлагают клиентам, не может быть в принципе. Если бы возможность продать новую машину в два раза дешевле рынка действительно была, ею бы пользовались и официальные дилеры, настаивает эксперт.

Жажда к халяве и играет ключевую роль, считает барнаульский эксперт Игорь Гусельников. Он уверен, что автосалон в Барнауле может просуществовать ещё очень долго. Слишком уж много в регионе покупателей, которые верят в сказочные скидки.

"Вера в скидки побеждает здоровый разум. Это первый такой автосалон у нас в Барнауле. Я ездил туда отсматривать автомобили. В принципе, если не влезать в кредиты, то там можно купить машину по цене, по которой она заявлена. Но основное направление автоцентра – продавать в кредит по завышенным ценам. По России таких автосалонов множество. И случаи, когда клиенты смогли добиться какой-то компенсации, единичны. В основном повлиять на "оборотней" удаётся только в тех регионах, где обстановка накалилась уже до предела", – рассказал Гусельников.

Те, кто всё же поверил в "сказочные" скидки от автоцентра "Барнаул", планируют объединиться. По словам юриста Елены, сейчас это единственная возможность добиться хоть какой-то справедливости.

"Очень тяжело добиться чего-то, когда нет коллективизма. Поэтому мы сейчас ищем людей, которые тоже пострадали от этого автоцентра. Будем обращаться и в полицию, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор", – заявила юрист.

Если вы тоже столкнулись с некачественным и нечестным обслуживанием в одном из автоцентров города, можете написать об этом в редакцию amic.ru.

А пока клиенты дилера пытаются добиться правды, amic.ru обратился с запросами в полицию региона и алтайский Роспотребнадзор. Мы попросили ведомства пояснить, насколько законна деятельность автосалона, поступали ли к ним жалобы от клиентов этих салонов и как быть покупателям, которые утверждают, что переплатили сотни тысяч рублей и уверены, что их попросту "развели".