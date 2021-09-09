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"Лента" откроет супермаркет в районе Старого базара в Барнауле

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Магазин уже набрал персонал и готовится к работе
'Лента' в Барнауле / Фото: Дмитрий Дешко / vk.com/tonewhorizons

"Лента" в Барнауле / Фото: Дмитрий Дешко / vk.com/tonewhorizons

Компания "Лента" готовится открыть супермаркет в ТЦ "Воскресенье" в районе Старого базара. Этот магазин станет восьмым, который питерский ретейлер представит в Барнауле. В конце 2019 года супермаркет появился в квартале "Балтийская крепость", а затем на полтора года из-за пандемии коронавируса сеть приостановила развитие в Алтайском крае. Но сейчас вернулась к своим планам и намерена дальше развивать формат "у дома".

И трёх лет не прошло 

Супермаркет "Лента" разместится на цокольном этаже ТЦ "Воскресенье" (ул. ​Мало-Олонская, 28). Как сообщили amic.ru в компании, персонал набран и проходит обучение. Открытие состоится уже "в ближайшее время", однако точную дату сотрудники называть отказались.

"Лента" начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы "гипер" (на Павловском тракте, 156, ул. Власихинской, 67 и в ТРЦ "Пионер").

Большинство супермаркетов появилось на месте магазинов новосибирского ретейлера "Холидей", которого в 2018 году признали банкротом. Всего питерская сеть приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Сибири, из которых четыре – в Барнауле (в ТЦ "Бум" на ул. Попова, 86, на ул. Сергея Семёнова, 9, ул. Северо-Западной, 155 и ул. Кулагина, 44).  

Первый магазин "у дома" появился на ул. Кулагина, 44, в мае 2018 года. В начале 2021-го магазин сменил вывеску: вместо "Ленты" здесь открылся дискаунтер "365+"

Это очередной проект питерской сети – формат магазина "у дома", –но с приоритетом на продукцию ежедневного спроса. Более 60% товаров приходится на собственные торговые марки сети, среди которых "365 дней".

Летом 2018 года открылись супермаркеты на ул. Северо-Западной, 155 и в ТЦ "Бум", осенью того же года заработал магазин на ул. Сергея Семёнова, 9. В конце 2019 года магазин "Лента" появился в новом районе "Балтийская крепость", на пр. Энергетиков, 11.

О том, что "Лента" может заехать и в "Воскресенье", региональные СМИ писали ещё в конце 2017 года. Дело в том, что эти площади также занимал "Холидей", который закрылся в начале января 2018-го. Однако ретейлер зашёл на площадку лишь спустя три с половиной года.

Что известно о сети?

"Лента" – одна из крупнейших российских розничных торговых сетей, лидер по количеству действующих гипермаркетов в России. Сейчас компания владеет 245 гипермаркетами в 88 городах страны.

Последние годы ретейлер делает ставку на формат "у дома". Пандемия коронавируса помешала планам компании развивать этот проект: в 2020 году в России заработало лишь около десяти магазинов. Для сравнения: по итогам 2018 года открылось 38 супермаркетов. Всего сейчас в регионах действует 135 супермаркетов, и руководство сети обещает, что их число будет расти. 

"Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины "у дома", –​ весной 2021 года заявил гендиректор компании Владимир Сорокин.

Он отметил, что общее количество новых площадей в 2021 году составит не менее 100 тысяч квадратных метров. По подсчётам экспертов, это несколько сотен небольших магазинов. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.09.2021 08:30
- гость -

Всё бы ничего, но там после помпезной реконструкции моста появились гранитные шары - фетиш всех хулиганов, бульвар, по котрому никто не ходит, но пропала парковка. А приезжать в магазин и оставлять автомобиль в пяти кварталах - увольте. А за разбазаривание денег в рамках кластера (прости,Господи, за матерки) "Барнаул- горнозаводской город" не мешало бы кое-кому ответить.

9.09.2021 08:47
- гость -

Воскресенье вообще необходимо снести, так как построен незаконно на месте гостиницы Империал.

9.09.2021 09:10
Виктор

Откройте, пожалуйста, ещё Ленту где-нибудь в центре. В районе Первомайки или Молодёжки

9.09.2021 09:18
- гость -

Лента давно уже не торт.

9.09.2021 09:34
Гость

Да у Первомайки уже плюнуть некуда - несколько Марий, Пятёрочка, Магнит...

9.09.2021 09:41
- гость -

пропала парковка. А приезжать в магазин и оставлять автомобиль в пяти кварталах - увольте.

Вот и хорошо, что откроют - мне пешком можно теперь дойти!

9.09.2021 09:48
- гость -

9.09.2021 08:30 На троллейбус сесть статус не позволяет?

9.09.2021 09:56
- гость -

Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры


Потому что проще и ДЕШЕВЛЕ купить в марии-ра, ярче и т.д. Лента так "задрала" ценник, что плакать хочется от их цен.

9.09.2021 10:15
Виктор

9.09.2021 09:56
- гость -

У меня ни разу дешевле не выходило

9.09.2021 10:26
- гость -


9.09.2021 09:10
Виктор
От Первомайки до Центра еще три остановки на трамвае ехать .

9.09.2021 10:59
Виктор

9.09.2021 10:26
- гость -

Центр — это от Пушкина-Гоголя до Нового рынка

9.09.2021 11:10
- гость -

Лента сильно подорожала.

9.09.2021 11:15
- гость -

В Ленту с ее дороговизной уже лет 5 не ходим.

9.09.2021 11:18
- гость -

9.09.2021 10:15
Виктор
В Ленте да-авно конские ценники. Там что-то купить по нормальной цене можно только по распродаже. Помнится, когда открылся Ашан, продавцы в Ленте на Новом рынке открыто говорили - как хорошо, у нас цены хоть немного снизились. Так это когда было. А сейчас стало еще хуже.

9.09.2021 11:26
Виктор

9.09.2021 11:18
- гость -

Я так делаю: листаю каталог. Смотрю, что из него мне надо. И если этого "надо" много — иду покупать. Типа "купил за один раз шампуня, мыла на полгода, шоколадок на 2 месяца, пельменей на месяц, молока на неделю и вина ко Дню народного единства, который через два месяца только". Ну и раз пришёл, то и хлеба-масла-макарон, чтобы уже в шаговый магазин отдельно не заходить

9.09.2021 11:39
Гость

Вообще ни в одной ленте в Барнауле не были, выжили как то.

9.09.2021 12:00
- гость -


9.09.2021 09:48
- гость -
И потом с сумками и пакетами на городском транспорте? Его еще и на остановке дождаться надо.

9.09.2021 12:24
- гость -

Локация хорошая , но парковок нет . Развязка там и так забита , поэтому навряд ли туда буду заезжать

9.09.2021 12:34
Гость

Никогда не пойму этого магазина даже в тех районах на окраине где они находятся, идти километры, стоять в очереди, если тоже самое сейчас везде у дома есть. Да и цены там сейчас не те, когда все начиналось

9.09.2021 12:55
Змей

Пусть открывают

9.09.2021 13:29
- гость -

Пусть будет лента у нас в центре ,
в пионер бегать не хочется.

9.09.2021 13:40
Виктор

9.09.2021 13:29
- гость -

Другое дело, что раз на Старом Базаре написано "Суперлента", то скорее всего, будет супер- а не гипермаркет. С ассортиментом не как в Пионере, а как на Черёмушках. А в центре и гипермаркет не помешал бы. Например, на Челюскинцев-Папанинцев, где сейчас оптовки. Учитывая сколько всего строится в том районе

9.09.2021 13:45
Гость

Помниться ехала такую даль из центра в ленту купила кофе в зёрнах со скидкой за 700 по акции, потом зашла а доме в своём магазин, оно там 500 стоит без всяких акций

9.09.2021 14:03
- гость -


9.09.2021 13:45
Гость

...оно... - это Вы про что?

9.09.2021 14:44
- гость -

кофе он !

9.09.2021 14:46
- гость -

9.09.2021 13:40
Виктор

могу сказать сразу рентабельным магазин будет сделать тяжело
на челюскинцев не вариант, там население бедновато

9.09.2021 15:23
Гость

На челюмкинцев население бедновато, а на окраине типа Ускова богато прямо, одни ипотечники живут, да и вообще, типа магазин для состоятельных? Насмешило

9.09.2021 15:38
- гость -

10 лет назад работал в районе России, магазины продовольственные все небольшие. Плохая реализация товара, думаю.

9.09.2021 15:57
- гость -

Знакомый как представитель одного производителя поставлял в Ленту продукцию автомобильной тематики.
Наценка Ленты 100%.
Скидки и акции за счет поставщика.
Оплата реализованного с отсрочкой.
Если не продается так весело как планировала Лента, возвращала товар, транспортные за счет поставщика.

В общем, кабальные условия для поставщика, а все сливки в Ленту.

9.09.2021 16:18
Гость

Гостю 14:03 там выше куча ошибок грамматических, почему не комментируете? У вас масса ненужной никому работы вперед

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