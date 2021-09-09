"Лента" откроет супермаркет в районе Старого базара в Барнауле

Компания "Лента" готовится открыть супермаркет в ТЦ "Воскресенье" в районе Старого базара. Этот магазин станет восьмым, который питерский ретейлер представит в Барнауле. В конце 2019 года супермаркет появился в квартале "Балтийская крепость", а затем на полтора года из-за пандемии коронавируса сеть приостановила развитие в Алтайском крае. Но сейчас вернулась к своим планам и намерена дальше развивать формат "у дома".

И трёх лет не прошло

Супермаркет "Лента" разместится на цокольном этаже ТЦ "Воскресенье" (ул. ​Мало-Олонская, 28). Как сообщили amic.ru в компании, персонал набран и проходит обучение. Открытие состоится уже "в ближайшее время", однако точную дату сотрудники называть отказались.

"Лента" начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы "гипер" (на Павловском тракте, 156, ул. Власихинской, 67 и в ТРЦ "Пионер").

Большинство супермаркетов появилось на месте магазинов новосибирского ретейлера "Холидей", которого в 2018 году признали банкротом. Всего питерская сеть приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Сибири, из которых четыре – в Барнауле (в ТЦ "Бум" на ул. Попова, 86, на ул. Сергея Семёнова, 9, ул. Северо-Западной, 155 и ул. Кулагина, 44).

Первый магазин "у дома" появился на ул. Кулагина, 44, в мае 2018 года. В начале 2021-го магазин сменил вывеску: вместо "Ленты" здесь открылся дискаунтер "365+".

Это очередной проект питерской сети – формат магазина "у дома", –но с приоритетом на продукцию ежедневного спроса. Более 60% товаров приходится на собственные торговые марки сети, среди которых "365 дней".

Летом 2018 года открылись супермаркеты на ул. Северо-Западной, 155 и в ТЦ "Бум", осенью того же года заработал магазин на ул. Сергея Семёнова, 9. В конце 2019 года магазин "Лента" появился в новом районе "Балтийская крепость", на пр. Энергетиков, 11.

О том, что "Лента" может заехать и в "Воскресенье", региональные СМИ писали ещё в конце 2017 года. Дело в том, что эти площади также занимал "Холидей", который закрылся в начале января 2018-го. Однако ретейлер зашёл на площадку лишь спустя три с половиной года.

Что известно о сети?

"Лента" – одна из крупнейших российских розничных торговых сетей, лидер по количеству действующих гипермаркетов в России. Сейчас компания владеет 245 гипермаркетами в 88 городах страны.

Последние годы ретейлер делает ставку на формат "у дома". Пандемия коронавируса помешала планам компании развивать этот проект: в 2020 году в России заработало лишь около десяти магазинов. Для сравнения: по итогам 2018 года открылось 38 супермаркетов. Всего сейчас в регионах действует 135 супермаркетов, и руководство сети обещает, что их число будет расти.

"Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины "у дома", –​ весной 2021 года заявил гендиректор компании Владимир Сорокин.

Он отметил, что общее количество новых площадей в 2021 году составит не менее 100 тысяч квадратных метров. По подсчётам экспертов, это несколько сотен небольших магазинов.