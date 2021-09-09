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Новости

Два Алтая опережают другие регионы Сибири по числу разводов

, ИА "Амител"
За шесть месяцев в Алтайском крае развелись 4,8 тысячи пар
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский край и Республика Алтай лидируют среди регионов Сибири по числу разводов. Об этом сообщает "Новосибирскстат".

Первую строчку в списке занимает Республика Алтай, где на 100 браков приходится 103 развода. У Алтайского края второе место – 95 разводов на 100 браков.

За первое полугодие 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 5,1 тысячи браков и 4,8 тысячи разводов. В Республике Алтай – 574 браков и 589 распадов семей.

По Сибирскому федеральному округу на 100 браков происходит 87 распадов семей. Отмечается, что заключать браки сибиряки стали чаще, но и число разводов увеличилось на 32,4% процента. 

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне разводятся из-за материальных проблем. Также в топе оказались взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнёров (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.09.2021 11:04
Виктор

А как разводы вообще связаны с регионами? Разве можно сказать "Вот в этой области люди заключают браки более осознанно, а вот в этой живут более легкомысленные люди"?

9.09.2021 11:33
- гость -

Хорошее дело, браком не назовут!!!

9.09.2021 11:37
- гость -

А еще забыли сказать, что расторжение брака бывает после смерти одного из супругов. Да да.

9.09.2021 14:08
- гость -

Когда не устроен быт,не хватает денег на питание,одежду,отдых, начинаются проблемы в семье

9.09.2021 15:38
- гость -

Алтайский край и республика Алтай лидируют по количеству меркантильных шкур - так правильнее заголовок написать

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