Два Алтая опережают другие регионы Сибири по числу разводов

Алтайский край и Республика Алтай лидируют среди регионов Сибири по числу разводов. Об этом сообщает "Новосибирскстат".

Первую строчку в списке занимает Республика Алтай, где на 100 браков приходится 103 развода. У Алтайского края второе место – 95 разводов на 100 браков.

За первое полугодие 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 5,1 тысячи браков и 4,8 тысячи разводов. В Республике Алтай – 574 браков и 589 распадов семей.

По Сибирскому федеральному округу на 100 браков происходит 87 распадов семей. Отмечается, что заключать браки сибиряки стали чаще, но и число разводов увеличилось на 32,4% процента.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне разводятся из-за материальных проблем. Также в топе оказались взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнёров (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%).