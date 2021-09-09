WhatsApp позволит скрывать время последнего визита в мессенджер

В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Пользователи приложения получат возможность определять, кто может видеть информацию из его профиля, а также скрывать время последнего посещения мессенджера, причём лишь от некоторых людей, не отключая его полностью. Если закрыть "Последний визит" для отдельных контактов, то их данные также станут недоступны.
В будущем новая функция будет распространена на отображение фотографии и информации профиля, что обеспечит, по задумке WhatsApp, больший контроль над конфиденциальностью.
Напомним, что мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS.
Комментарии
и кому нужны эти шпионские игры?
Мне нужны.
Нормальному честному человеку это не нужно.
В телеге это давно есть. Решили у Пашки перенять все хорошее?
Там это и было в настройках конфиденциальности.
9.09.2021 13:13
- гость -
Нормальному честному человеку это не нужно.
Как раз нормальному честному человеку это нужнее всего.
это нужнее всего
для чего?