Расследование дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое, завершено на Алтае

Следователи завершили расследование уголовного дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое в алтайской больнице. Об этом мама ребёнка рассказала "КП".

"Запасаемся валерианкой и всем остальным. Следствие завершено. Осталось пережить суды, а их, я чувствую, будет много, даже с учётом всех доказательств", – сказала женщина.

По её словам, до окончания судов семья не имеет права разглашать подробности уголовного дела.

Трагедия произошла 11 января. Девочка пролила на себя горячую воду, и родители сразу повезли её в медучреждение. В реанимации Советской ЦРБ ребёнка перебинтовали, и дочь, по словам мамы, чувствовала себя хорошо. Медсестра сказала, что маленькой пациентке нужно поставить катетер для капельницы, и для того чтобы сделать всё безопасно, ребёнка решили ввести в лёгкий наркоз.

Девочке поставили наркоз, а через некоторое время родителям сообщили, что их дочь умерла.

Мать отметила, что смерть наступила от острой дыхательной недостаточности, повреждения левого лёгкого при катетеризации подключичной вены.