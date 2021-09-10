"Видела практически всё". Волочкова рассказала, как её одаривали богатые ухажёры

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о дорогих подарках от мужчин. В интервью для YouTube-шоу "ДаДа – НетНет" она призналась, что одаривали её очень серьёзно.

По словам артистки, ей было приятно выстраивать романтические отношения с такими ухажёрами, потому что "это достойно".

"Почему я должна сказать, что это не так? Да, это так! А почему нет? Просто многие женщины готовы сами заплатить за секс, а у меня счастливый случай, ведь меня одаривали очень серьёзно", – сказала она.

Волочкова отметила, что ей оказывали внимание очень успешные мужчины, но их имена "из чувства благородства" она раскрывать не стала. Среди подарков балерина выделила яхты, частные самолёты и украшения "за миллионы долларов". При этом артистка отметила, что её уже не удивить материальными благами, потому что она "видела практически всё".

Ранее Волочкова жаловалась на проблемы с соседями. По словам балерины, они сфотографировали её, когда она справляла нужду.