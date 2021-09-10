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Новости

"Видела практически всё". Волочкова рассказала, как её одаривали богатые ухажёры

, ИА "Амител"
По словам балерины, ей оказывали внимание очень успешные мужчины
Фото: riamo.ru

Фото: riamo.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о дорогих подарках от мужчин. В интервью для YouTube-шоу "ДаДа – НетНет" она призналась, что одаривали её очень серьёзно.

По словам артистки, ей было приятно выстраивать романтические отношения с такими ухажёрами, потому что "это достойно".

"Почему я должна сказать, что это не так? Да, это так! А почему нет? Просто многие женщины готовы сами заплатить за секс, а у меня счастливый случай, ведь меня одаривали очень серьёзно", – сказала она.

Волочкова отметила, что ей оказывали внимание очень успешные мужчины, но их имена "из чувства благородства" она раскрывать не стала. Среди подарков балерина выделила яхты, частные самолёты и украшения "за миллионы долларов". При этом артистка отметила, что её уже не удивить материальными благами, потому что она "видела практически всё".

Ранее Волочкова жаловалась на проблемы с соседями. По словам балерины, они сфотографировали её, когда она справляла нужду. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 09:06
- гость -

Н-да, одна из самых высокооплачиваемых девушек нетяжёлого поведения в России. Уж нашпагатила так нашпагатила.Только не в русской традиции уважать подобных.

10.09.2021 11:02
Гость

Новости совсем кончились?Зачем писать о женщине ,которая активно идет на дно?Реклама подобного образа жизни кому то нужна?Женщина ,которая любит потрясти свои трусы на публику,оголить задницу под елочкой..

10.09.2021 11:24
- гость -

"видела практически у всех" )))

10.09.2021 12:13
- гость -

10.09.2021 11:02
Гость

А тут доска почёта что ли?

10.09.2021 12:33
- гость -

Где ангар с ее самолетами?

10.09.2021 12:55
- гость -

"Просто многие женщины готовы сами заплатить за секс"

Оправдалась, что не платит, а принимает платежи) Ну дает!...

10.09.2021 12:57
- гость -

10.09.2021 12:33
- гость -
Где ангар с ее самолетами?

Где-где - в ПоеЗДЕ

10.09.2021 13:33
- гость -

А плащ перед ней распахивали?

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