Главврач алтайской больницы назвал бредом жалобы врачей на рвущиеся перчатки

Врачи отделения гнойной хирургии горбольницы Бийска пожаловались на некачественные перчатки. Медработники, которые вынуждены работать с инфекционными больными, на видео показали, что медицинские изделия рвутся ещё до того, как их надевают.

Как сообщает Telegram-канал издания "Подъём", главврач Сергей Ковязин назвал эти претензии бредом, а поинтересовавшихся журналистов отправил в Минздрав Алтайского края. Однако в ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое в алтайской больнице. Теперь семье предстоит пройти через суды.