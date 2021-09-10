Главврач алтайской больницы назвал бредом жалобы врачей на рвущиеся перчатки

Врачи отделения гнойной хирургии горбольницы Бийска пожаловались на некачественные перчатки. Медработники, которые вынуждены работать с инфекционными больными, на видео показали, что медицинские изделия рвутся ещё до того, как их надевают.
Как сообщает Telegram-канал издания "Подъём", главврач Сергей Ковязин назвал эти претензии бредом, а поинтересовавшихся журналистов отправил в Минздрав Алтайского края. Однако в ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое в алтайской больнице. Теперь семье предстоит пройти через суды.
Комментарии
да , так и есть перчатки рвутся, из коробки 10 -15 пар бракованные, и такое не только в Бийске. Но мы не жалуемся - просто берем следующую пару .
Конечно бред!!!
Бредово признавать что закуп самый дешёвый, а разницу в цене попилили и по карманам.
Врачи они ведь всегда врут и всем врут, а начальство никогда.
Но мы не жалуемся
и правильно, скоро вообще полное гэ будут выдавать.. терпите
Перчатки китайские видимо с просроченной партии. Кстати в дискаунтерах исчезли перчатки с продажи, совсем!!!
Где там наши импортозаместители???
Даже перчатки сами сделать качественные не можем???
Всё на заграницу полагаем я, ну-ну.
Ох кукарекнется это народу как всегда, а верхушка как сидела так и дальше сидеть будет, профицит проедать.
Хотя нет, профицит решили потратить на баксы,,,,которые печатают как туалетную бумагу
ну не умеют по другому зарабатывать оне
10.09.2021 09:39
- гость -
Кстати в дискаунтерах исчезли перчатки с продажи, совсем!!!
Где там наши импортозаместители???
В аптеку трудно зайти? Там дадут на выбор плотные, нервущиеся, или не очень.
Прежде чем писать подобную ахинею,зайдите на аукционы и посмотрите все последние аукционы по перчаткам в крае целом.Цена конечная очень дешевая и выходит на аукцион не один поставщик ,а по 5-10 компаний..и цена падает.Кто и что там в состоянии попилить от конечной цены?Всем хорошо,экономия денег,но врачам практикующим плохо.Конфликт интересов ,возникший в ходе системы оптимизации закупок..Больница покупает не то,что хочет и чем хочет работать,а то ,что дешевле всего..Вы идете в магазин и берете всегда все самое дешевое?Нет конечно,соотношение цена и качество..А у больницы нет такого шанса выбора на сегодняшний момент,на страже стоит 44 ФЗ.
Но мы не жалуемся - просто берем следующую пару .
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Особенно это удобно когда оперируешь, или гинекологу "Дамочка, подержите зеркала, я переоденусь"
подержите зеркала, я переоденусь"
ХМмм.. надевать сразу 2-3 пары
Сами и виноваты. Тех задание прописывают отвратно, так что любая дрянь проходит по характеристикам. Артемом прописано нормально, то при приёмке договариваются закрыть глаза на нюансы. Вот и все дела.