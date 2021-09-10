Пятница, 10 Сентябрь, 14:25

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,13
€ 86,47
22°


6312185 +23508
Обь
77см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемииДень знаний - 2021
Новости

Главврач алтайской больницы назвал бредом жалобы врачей на рвущиеся перчатки

, ИА "Амител"
Хирурги утверждают, что медицинские средства рвутся ещё до того, как их надевают
Рвущиеся перчатки / кадр из видео: 'Подъём'

Рвущиеся перчатки / кадр из видео: "Подъём"

Врачи отделения гнойной хирургии горбольницы Бийска пожаловались на некачественные перчатки. Медработники, которые вынуждены работать с инфекционными больными, на видео показали, что медицинские изделия рвутся ещё до того, как их надевают.

Как сообщает Telegram-канал издания "Подъём", главврач Сергей Ковязин назвал эти претензии бредом, а поинтересовавшихся журналистов отправил в Минздрав Алтайского края. Однако в ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое в алтайской больнице. Теперь семье предстоит пройти через суды.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 09:01
доктор

да , так и есть перчатки рвутся, из коробки 10 -15 пар бракованные, и такое не только в Бийске. Но мы не жалуемся - просто берем следующую пару .

10.09.2021 09:17
- гость -

Конечно бред!!!
Бредово признавать что закуп самый дешёвый, а разницу в цене попилили и по карманам.
Врачи они ведь всегда врут и всем врут, а начальство никогда.

10.09.2021 09:22
- гость -

Но мы не жалуемся
и правильно, скоро вообще полное гэ будут выдавать.. терпите

10.09.2021 09:39
- гость -

Перчатки китайские видимо с просроченной партии. Кстати в дискаунтерах исчезли перчатки с продажи, совсем!!!
Где там наши импортозаместители???
Даже перчатки сами сделать качественные не можем???
Всё на заграницу полагаем я, ну-ну.
Ох кукарекнется это народу как всегда, а верхушка как сидела так и дальше сидеть будет, профицит проедать.

10.09.2021 10:26
- гость -

Хотя нет, профицит решили потратить на баксы,,,,которые печатают как туалетную бумагу
ну не умеют по другому зарабатывать оне

10.09.2021 10:36
- гость -

10.09.2021 09:39
- гость -
Кстати в дискаунтерах исчезли перчатки с продажи, совсем!!!
Где там наши импортозаместители???

В аптеку трудно зайти? Там дадут на выбор плотные, нервущиеся, или не очень.

10.09.2021 10:51
Гость для 09:17

Прежде чем писать подобную ахинею,зайдите на аукционы и посмотрите все последние аукционы по перчаткам в крае целом.Цена конечная очень дешевая и выходит на аукцион не один поставщик ,а по 5-10 компаний..и цена падает.Кто и что там в состоянии попилить от конечной цены?Всем хорошо,экономия денег,но врачам практикующим плохо.Конфликт интересов ,возникший в ходе системы оптимизации закупок..Больница покупает не то,что хочет и чем хочет работать,а то ,что дешевле всего..Вы идете в магазин и берете всегда все самое дешевое?Нет конечно,соотношение цена и качество..А у больницы нет такого шанса выбора на сегодняшний момент,на страже стоит 44 ФЗ.

10.09.2021 11:37
Morena

Но мы не жалуемся - просто берем следующую пару .
---
Особенно это удобно когда оперируешь, или гинекологу "Дамочка, подержите зеркала, я переоденусь"

10.09.2021 11:51
- гость -

подержите зеркала, я переоденусь"

ХМмм.. надевать сразу 2-3 пары

10.09.2021 13:27
- гость -

Сами и виноваты. Тех задание прописывают отвратно, так что любая дрянь проходит по характеристикам. Артемом прописано нормально, то при приёмке договариваются закрыть глаза на нюансы. Вот и все дела.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:21
В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев коронавируса 0
14:03
В Заринске мужчина разобрал чужую печь, чтобы утащить из неё весь металл 0
13:44
Михаил Мурашко отложил визит в Барнаул из-за похорон главы МЧС 2
13:31
В России предложили отказаться от субсидий на внутренние перелёты и ж/д билеты 2
13:15
Шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае с начала сентября 3
13:01
ЕР и правительство будут вместе заниматься инфраструктурными проектами в регионах 0
12:49
Полная программа мероприятий ко Дню города в Барнауле. Интерактивная карта 1
12:36
Двое жителей Алтайского края незаконно спилили берёзы на 83 тысячи рублей 3
12:20
Молодых учёных Алтая приглашают принять участие в программе "УМНИК" 0
12:10
Бывшего вице-мэра Барнаула отправили в колонию на девять лет за взятку 13
12:01
Руководитель фракции ЛДПР в АКЗС объяснил, почему голосовал против Стратегии-2035 1
11:50
В Барнауле открыли реверсивное движение по мосту через Пивоварку 6
11:35
Суд арестовал водителя грузовика, который насмерть сбил трёх женщин в Барнауле 13
11:20
Обучение действием: в Барнауле сертифицировали площадку "Фабрика офисных процессов" 0
11:04
60% россиян планируют отдохнуть осенью внутри страны 0
10:46
Лжебанкир похитил у жителя Барнаула 400 тысяч рублей 14
10:30
Домашнее мясо, сыр и молоко. "Эко-ярмарка" дарит скидки на продукцию в День города 0
10:17
Барнаулец зарезал брата во время застолья 2
10:01
Районного ветврача в Алтайском крае обвиняют в крупной взятке и подлоге 0
09:45
На Алтае сельчанин поругался с сожительницей и устроил в её доме пожар 1
09:30
Жителей Алтайского края предупредили о надвигающихся заморозках 0
09:16
ВЦИОМ оценил шансы "Новых людей" пройти в Госдуму 6
09:00
Юбилей Барнаула с Масляковым, стройками и 25 салютами: 1980 год в подкасте "Столица мира" 6
08:48
Глава Горного Алтая пообещал наладить сотовую связь вдоль Чуйского тракта 2
08:36
Главврач алтайской больницы назвал бредом жалобы врачей на рвущиеся перчатки 10
08:18
140 классов в школах Алтайского края оснастили современным лабораторным оборудованием 7
08:03
Лукашенко заявил о единстве русских и белорусов 31
07:47
В Алтайском крае рабочий решил отремонтировать заведённый комбайн и погиб 14
07:30
"Дочки-почки". Почему в Барнауле растёт число застройщиков и какие проекты они продвигают 24
07:16
В Минобре края рассказали, во всех ли школах сократили часы русского языка и литературы 17
07:01
"Видела практически всё". Волочкова рассказала, как её одаривали богатые ухажёры 8
06:45
Узнай себя утром: подборка очаровательных сонных котов 0
06:31
В Алтайском крае две поликлиники перевыполнили план по вакцинации от коронавируса 22
06:15
Школьники, подвиньтесь. 70-летняя американка покорила соцсети цветными волосами и танцами 8
06:01
Утренний туман и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 10 сентября 0
23:55
Такой день. Реконструкция ж/д вокзала и продажа спиртного в День города 1
23:23
Власти Москвы считают вероятность четвёртой волны коронавируса очень высокой 6
22:52
"До конца исполнил свой долг". Путин прокомментировал смерть главы МЧС Зиничева 7
22:14
Грузовик с чурками слетел с трассы и перевернулся в горах Алтая 14
21:41
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 190 тысяч 3
21:05
В Алтайском крае погиб шахтёр при выполнении буровзрывных работ 0
20:37
Путин поручил запустить просветительские программы в городах трудовой доблести 3
20:04
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 сентября 0
19:53
Гангстерская мода: что надеть девушке на вечеринку в стиле "Мафия" 1
19:33
Два трамвая столкнулись в Барнауле 6
19:04
Красноярская школьница хотела притвориться мёртвой и умерла 8
18:35
Будут ли продавать алкоголь на День города в Барнауле? 5
18:19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул 10 сентября. Обновлено 4
17:55
Пропавших в Лесосибирске школьниц нашли 0
17:39
Twitter заблокировал аккаунт ведущего шоу "60 минут" Евгения Попова 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.