Суд арестовал водителя грузовика, который насмерть сбил трёх женщин в Барнауле

Центральный районный суд Барнаула заключил под стражу водителя КамАЗа, который сбил трёх женщин на Змеиногорском тракте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Авария случилась днём 6 сентября. 33-летний водитель задавил горожанок, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две пострадавшие скончались на месте, третья умерла в больнице.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят первоначальные следственные действия, ход которых взят на контроль прокуратурой.