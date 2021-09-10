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Новости

Суд арестовал водителя грузовика, который насмерть сбил трёх женщин в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария случилась днём 6 сентября на Змеиногорском тракте
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Центральный районный суд Барнаула заключил под стражу водителя КамАЗа, который сбил трёх женщин на Змеиногорском тракте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Авария случилась днём 6 сентября. 33-летний водитель задавил горожанок, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две пострадавшие скончались на месте, третья умерла в больнице.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Правоохранители проводят первоначальные следственные действия, ход которых взят на контроль прокуратурой.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 12:22
- гость -

он там двоих не просто задавил, а вообще порвал и по дороге размазал.... (((

10.09.2021 12:25
- гость -

Ну это зря.Понятно он виноват и ответит за это.Но не преступник же он,мог бы суда и под подпиской подождать

10.09.2021 12:31
гiсть

ничего не понятно, ответит или нет. может и сбежать

10.09.2021 12:39
гость

ОН УБИЙЦА ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, А СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ОН СЛОМАЛ...

10.09.2021 12:40
- гость -

10.09.2021 12:31
гiсть
Сбежать?Чтоб поймали и по максимуму дали?

10.09.2021 12:51
гiсть

мы не знаем, может быть он не местный

10.09.2021 12:52
- гость -

Вся проблема в том что этот камаз должны были списать когда этот водитель в детский сад пошел, так же пункт правил ДД никто не отменял где написано что переходить дорогу нужно УБЕДИВШИСЬ что тебя ПРОПУСКАЮТ даде на обозначенном месте. Игнор этого пункта правил и привёл к катастрофе - хотя женщини и были правы.

10.09.2021 12:57
гiсть

пешеходы убедились, что их пропускают. камаз обрулил стоящие машины.
поделитесь сведениями, что это за камаз, какого года выпуска и т.д.
если он был неисправен, кто его выпустил на линию. почему на скамье подсудимых только водитель?

10.09.2021 13:24
- гость -

Змеиногорский тракт надо взять на контроль.

10.09.2021 13:28
- гость -

10.09.2021 12:52
- гость -
Будет время посидеть, подумать.
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации ...

10.09.2021 13:39
- гость -

10.09.2021 12:52
Люди разные - бывают косые, кривые, слепые, глухие, тупые, дауны и т.д.
Но ответственности уголовной (административной) никто не отменял. Вот о чем должен думать водитель транспортного средства, а не выть на луну и лаять на ветер.
Потому что рассказы о том, что ну, мол пешеход должен убедиться в безопасности ДД - это как раз и есть - лаять на ветер.
Поймите вы все, кто приводит этот аргумент - водитель транспортного средства ДОЛЖЕН убедиться, что нет пешеходов и других препятствий движению. Водитель, проходит обучение, водитель сдает экзамены, водитель проходит мед комиссию. И не забывать про ответственность .

10.09.2021 13:44
- гость -

В дополнение к 10.09.2021 13:39.
Законодательство говорит, что субъектами (участниками) ДД являются и водители ТС и пешеходы, но на практике (да, в жизни так бывает, что реальность отличается) пешеходы, зачастую объекты, как кошки, собаки, белки, а то и вообще как столбы.
Ты же не будешь столбу говорить - эй уступи дорогу.

10.09.2021 13:50
- гость -

10.09.2021 12:52
- гость -
Вся проблема в том что этот камаз должны были списать когда этот водитель в детский сад пошел, так же пункт правил ДД никто не отменял где написано что переходить дорогу нужно УБЕДИВШИСЬ что тебя ПРОПУСКАЮТ даде на обозначенном месте. Игнор этого пункта правил и привёл к катастрофе - хотя женщини и были правы.
--------------------
Опять двадцать пять! Да ты сто раз можешь убедиться, что тебя пропускают, а водитель решит газку поддать, когда ты уже уюедился и вышел на дорогу. И размажет тебя, как и этих женщин.

10.09.2021 14:25
Жоржик

10.09.2021 13:50
- гость -
Тебя наверное персонально все стараются как куклу свадебную на капоте покатать, также выглядишь ?
По теме - тетки не убедились, ломанулись, были размазаны, вообще не жалко, на 3 меньше тех кто ломится не глядя.
Мужика сейчас ни за что начнут колпашить.

10.09.2021 14:31
Виталий

Много раз уже пытался втолковать местным комментаторам: вина в данной и множестве похожих ситуациях обоюдная. Один нарушил пункт 14.1. Сядет надолго. Но выйдет. Другие пункт 4.5. Уже никогда никуда не выйдут. Можно сколько угодно рассуждать от том, что должен водитель, но пешеход должен помнить всегда, что это его жизнь. Пешеход в миллион раз больше заинтересован выполнять ПДД и быть осторожным. Воры тоже нарушают закон, залезая в квартиры. Разве кто то оставляет свой дом открытым, рассчитывая на то, что вора посадят? Всегда были и будут люди, которые плевали на законы и правила. Помните об этом, берегите свою жизнь, здоровье, ну и имущество. И детей своих научите!

10.09.2021 15:21
- гость -

10.09.2021 14:31
Виталий
Другие пункт 4.5.

С чего ты решил что они это нарушили????
Они его выполнили, убедились насколько позволила ихняя убедилка и пошли переходить.
Они медкомиссию не проходили и убедилка у них значит сработала не как увсех - кстате это ничем не запрещено. У водятла же было всё необходимое чтобы исполнить п 14.1, он проходит медкомиссию на допуск и если, что не так то допуск не получишь.

10.09.2021 15:32
гiсть

Виталий, пешеходы переходили в положенном месте. убедились в безопасности перехода (их пропускали). а вот водитель камаза не соблюдал дистанцию/скоростной режим, а также выехал на встречку и так далее.
вот я не понимаю, зачем защищают убийцу? сами часто нарушаете правила и себя на его место ставите?

10.09.2021 15:46
- гость -

Пешеход всегда прав! Но не всегда жив

10.09.2021 15:59
- гость -

10.09.2021 15:46
- гость -
Зато неправый водила теперь отсидит лет 7.

10.09.2021 16:00
- гость -

10.09.2021 15:32
гiсть
вот я не понимаю, зачем защищают убийцу? сами часто нарушаете правила и себя на его место ставите?

Как зачем, пешеход должен стоять и бояться, если рядом нет гибэдээшника, и переходить только тогда когда ему это позволят проезжающие на своих авто

10.09.2021 16:43
- гость -

10.09.2021 14:25
Жоржик

Тебя наверное персонально все стараются как куклу свадебную на капоте покатать, также выглядишь ?
По теме - тетки не убедились, ломанулись, были размазаны, вообще не жалко, на 3 меньше тех кто ломится не глядя.
Мужика сейчас ни за что начнут колпашить.
-----------------
У тебя мозгов, вот ей богу, как у курицы.

10.09.2021 16:49
- гость -

10.09.2021 16:00
- гость -

Как зачем, пешеход должен стоять и бояться, если рядом нет гибэдээшника, и переходить только тогда когда ему это позволят проезжающие на своих авто
-----------
А сколько ситуаций, когда пешеход исходит из соображений, что за рулем нормальный человек, а тот оказывается с прибабахом.
Например, несколько лет назад на Малахова был случай. Красный свет для авто, пешеходы переходят на свой зеленый. Первый ряд машин стоит.
Но летит очередной дятел, врезается в стоящий автомобиль, того откидывает от удара на женщину с коляской, которая как раз переходила дорогу.
Или другой случай (пересечение Попова и Павловского), светофор, все авто стоят на свой красный, пешеходы переходят на свой зеленый. Крайним стоит автобус, между автобусом и краем проезжей части небольшой зазор. И вдруг перед самым носом пешеходов между автобусом и бордюрой вылетает мотоциклист! Чудом не сбивая с ног пешехода, который уже завершал переход.

10.09.2021 17:23
Виталий


10.09.2021 15:32
гiсть
Я не защищаю убийцу, и уж тем более не нарушаю правил ни в роли пешехода, ни в роли водителя. Я призываю дать дорогу дураку. Тетки были уверены, что их должны пропускать, видели несущийся КАМАЗ поверх легковушек, но понадеялись, что остановится. А он не остановился. Так бывает. Для этого и придумали пункт 4.5. Лет 20 назад такое было редкостью. В какой то момент начали кошмарить водителей на пешеходных переходах, вот пешеходы и решили, что им все должны. Я сам пешеходом бываю ежедневно, как и любой водитель. Никогда не выйду на дорогу, хоть тыщу раз имею на это право, пока не убежусь, что все остановились. Что непонятного?

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