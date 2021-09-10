Кривые повороты прямой линии Хорохордина. Как глава РА не нашёл горно-алтайского мэра

Первую прямую линию провёл 9 сентября с жителями Республики Алтай глава региона Олег Хорохордин. Трансляция проводилась на страницах правительства РА в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Как сообщил неназванный ведущий (ни разу не появившийся в кадре), вопросы губернатору принимались с 1 сентября от пользователей указанных соцсетей, по электронной почте, а также по телефону специального кол-центра – всего поступило более трёх сотен. О чём спрашивали руководителя Горного Алтая, какие вопросы он оставил без ответа и о некоторых кривотолках вокруг прямой линии – выяснил журналист amic.ru Андрей Магас.

"В правительстве иллюзий не питают"

Общение с народом председателя правительства РА состоялось в период, когда нынешняя избирательная кампания приближается к своему финалу. И глава РА всё-таки пропиарил (задав аж два вопроса в прямом эфире) руководителя одного из районов, собирающегося "перепрыгнуть" в Госдуму от партии власти. В целом тон прямой линии был, прямо скажем, умиротворяющий с претензией на рассудительность. Так, отвечая на вопрос о пандемии коронавируса, Олег Леонидович рассказал, что уже седьмую неделю количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 снижается, но заметил, что в "правительстве иллюзий не питают и готовы к любым неожиданностям". Возможно, многие жители ожидали, что "начальник Алтая" объяснит, почему процент заболевших от общего числа жителей в регионе оказался довольно высоким, почему на туристических объектах в РА плохо соблюдаются ограничительные меры (как об этом пишут СМИ), правда ли, что занижается статистика числа умерших (о чём сообщала оппозиционная пресса), и ответит на ряд других больных вопросов. Но никаких разъяснений не последовало, зато Хорохордин пожурил "антипрививочников" (которых, кстати, в РА довольно много, и они объединяются вокруг известной общественницы Аруны Алтай – о ней приближённым к правительству блогерам пришлось даже снимать специальный фильм) и сообщил, что сам он, несмотря на высокий уровень антител в организме, сделал прививку, не испытав никаких побочных эффектов.

Не стал республиканский премьер вдаваться и в разъяснение спорных вопросов, касающихся туристической отрасли, в том числе якобы имевшей место скупки земельных участков вдоль берегов Катуни (по этому поводу в интернете даже распространялось обращение региональных общественников) и ряда других. Он только сказал, что "земли республики никто никому не продавал и продавать не собирается". За бортом его внимания, правда, остался конфликт с общественниками вокруг продажи земли, строительства объектов и выход скандального сюжета на ГТРК "Горный Алтай" (где недовольные предполагаемыми планами застройки обвинялись в связях с западными фондами), после которого местные экологические активисты заявили о намерении пикетировать здание телерадиокомпании.

Ничего обнадёживающего

Обращения граждан касались самых разных проблем: отсутствия сотовой связи, некачественных дорог, сложностей передачи земель из федеральной в муниципальную собственность, разваливающихся учебных заведений, аварийного состояния мостов, несвоевременного вывоза мусора, медленного расселения жильцов ветхих домов, задержки окончания ремонтных работ в школах, нарушения трудовых прав, некачественной уборки снега и т.д.

Правда, людям, вынужденным жить в разваливающемся доме по улице Улагашева, 6, в Горно-Алтайске (кстати, его жительница обращалась ранее на прямую линию Владимира Путина, после чего Следственный комитет республики начал проверку) было обещано лишь "включение в следующую программу после окончания нынешней" без указания хотя бы приблизительного срока расселения. Кроме того, далеко не все чиновники, с которыми Хорохордин пытался решить вопросы в "ручном режиме" (например, мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова), оказались на связи – видимо, далеко не все "импровизированные ходы" в ходе ответов на вопросы населения были согласованы заранее.

Выяснилось, что жителей республики сильно беспокоит отсутствие железнодорожного сообщения с другими регионами. Ничего обнадёживающего глава РА сообщить не смог – поезда на эту территорию ездить не будут, во всяком случае в период его губернаторства точно.

Остался не прояснённым и вопрос снижения энергетических тарифов для населения (для юридических лиц, как известно, их понизили несколько месяцев назад после угрозы кампании за отставку главы РА, о чём писал amic.ru) – Олег Леонидович нетвёрдо сообщил, что в Минэнерго РФ обещали решить вопрос в следующем году.

Глас вопиющего в горах

Надо сказать, что далеко не все вопросы из соцсетей прозвучали в ходе прямой линии. Как сообщает ИА "Банкфакс", не был дан ответ на вопрос Татьяны Кудрявцевой в "Одноклассниках", семью которой исключили из списков на получение земельных участков. По её словам, обращение непосредственно к главе региона результата не принесло.

Можно сказать, режиссура прямой линии практически справилась со своей задачей – почти уберегла начальника от неприятных вопросов. Которые, впрочем, задали комментаторы к новости об этом событии. Например, некий Слава на портале "Новости Горного Алтай" посетовал на 83-е место Республики Алтай среди российских регионов по уровню жизни и слишком высокие налоги для бизнеса. Но пока его недовольство остаётся гласом вопиющего в горах. По крайней мере, до следующей прямой линии точно.