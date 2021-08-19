Хорохордин против "Евразии". Как глава Республики Алтай запретил дорогу на Пекин строить

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) отказалась от планов проложить участок высокоскоростной железнодорожной магистрали "Евразия" (ВСМ) до Китая через Республику Алтай. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте. Информацию о том, что РЖД передумали строить магистраль, можно рассматривать как ответ на высказывания главы РА Олега Хорохордина. Тот заявил, что 55-километровый отрезок маршрута через его регион проходить не должен. Почему алтайский руководитель не согласился с "Евразией", которая могла бы стать локомотивом развития для Горного Алтая, и какие последствия может вызвать заявление главы правительства РА, попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.
Транспортного прорыва не будет?
ВСМ "Евразия" – не просто гигантский мегапроект трансконтинентальной железной дороги. Многие эксперты неоднократно повторяли, что это знаковое событие для России, олицетворяющее разворот её экономической политики к более тесному сотрудничеству с азиатскими странами, в первую очередь с Китаем.
СПРАВКА: Протяжённость скоростной железной дороги "Евразия" (Пекин – Москва – Берлин) составляет 9447 км, российского участка – 2366 км. Общая стоимость проекта (в пересчёте на российскую валюту) – более 7 трлн рублей, российского участка – 3,58 трлн рублей. По территории РФ трасса должны пройти от Смоленской области (вблизи границы с Белоруссией) через Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинскую область, оттуда до Казахстана. Скорость движения поезда может достигать 360 км/ч. Строительство началось в 2018 году, предполагается, что будет продолжаться до 2035 года.
Впервые о возможности прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали в Поднебесную по территории Алтая заговорили ещё в 2017 году. Тогда на III съезде железнодорожников первый вице-президент РЖД Александр Мишарин сообщил, что компания рассматривает три варианта прохождения маршрута до Китая из России (дорога берёт своё начало в Берлине), один из них может быть проведён через Алтай. Правда, говорил менеджер компании, произойти это должно на втором этапе – на первом дорогу планировалось проложить через Казахстан, поскольку путь через него и короче, и менее затратен.
Мишарин тогда рассказывал, чем ВСМ "Евразия" может быть выгодна для нашей страны. Во-первых, для пассажиров она даёт возможность значительно сократить время на переезды из одного города в другой. Для самой компании её появление позволяет выиграть время и более тщательно спланировать реконструкцию ряда участков Транссибирской магистрали. И вообще, констатировал первый вице-президент РЖД, "скоростная дорога для Сибири – это существенный прорыв в транспортном развитии".
Выход на коротком расстоянии
В апреле 2021 года заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило сказал, что у компании "есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай с Алтая". "Там есть участок границы в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно", – сообщал топ-менеджер компании. Он добавлял, что тоннель обойдётся довольно дорого, но "цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим".
Эту позицию Алексей Шило подтвердил и в начале августа 2021-го, заметив, что Горный Алтай может стать западным маршрутом в КНР для российских грузов. Именно после этих слов и появилось резкое заявление Хорохордина, сказавшего, что "этого мы допустить не можем". "Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие, – привела слова Хорохордина пресс-служба правительства РА. – Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов". Правда, протяжённость участка, который требовался железнодорожникам, составляет всего 55 км – вряд ли, говорят эксперты, здесь можно вести речь о превращении в увиденную Олегом Леонидовичем "большую стройку" по всей республике.
Как отмечает эксперт компании Bright Group Александр Ракша, "в любом случае, даже экономические расчёты, пересчёт транспортных моделей и концептуальное проектирование займут много времени". "Важно, чтобы были реалистично просчитаны и обоснованы альтернативные варианты, учитывающие не только объём инвестиций, но и экологические последствия", – отметил он.
Между тем, рассказывая о трансграничных планах РЖД, Алексей Шило отмечал, что в настоящее время клиенты даже в случае заказа перевозки стали требовать расчёта экологических параметров, включая снижение объёма выбросов CO2. Следовательно, прокладывать железнодорожное полотно по заповедным территориям будут с учётом снижения воздействия на окружающую среду. И от последующей эксплуатации дороги также будут требовать максимально бережного отношения природе.
Из "чёрной дыры" – в республику
Конечно, один вариант реализации задуманного "может стимулировать развитие территорий, а другой вариант трассы может привести, например, к прекращению существующей хозяйственной деятельности в отдельных районах региона", заявил amic.ru доктор технических наук, профессор Института управления и цифровых технологий МИИТ Олег Ларин. По его мнению, "в случае реализации проекта регион получит много выгод, в том числе экономических, от расширения торговых и хозяйственных связей с азиатскими странами, а в перспективе может быть организован кратчайший выход через Китай к морским портам в Индийском океане".
Александр Ракша отмечает, что "вокруг железнодорожной линии могла бы формироваться грузовая и пассажирская инфраструктура (станции, склады и пр.)". "При её наличии можно было бы запустить какое-то локальное производство, а также стимулировать приток инвестиций, плюс создание рабочих мест", – отмечает собеседник.
Таким образом, дорога могла бы стать локомотивом создания в регионе новых предприятий и производств, в данном случае с учётом его повышенной экологической составляющей. Недаром промышленное развитие сибирского региона, его превращение из экономической "чёрной дыры" началось ещё в XIX веке с появлением Транссиба. Последующие события же (в том числе эвакуация предприятий в годы Великой Отечественной войны) подтолкнули этот процесс.
Наконец, столь поспешная и широко растиражированная реакция губернатора РА может отразиться на его собственной идее – протянуть железнодорожную ветку до Горно-Алтайска из Бийска. Эту задумку он обсуждал ещё в апреле 2019 года в статусе врио губернатора республики с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала РЖД Александром Грицаем. Ряд федеральных экспертов не могли не отметить: получается, за пару лет Олег Леонидович "прозрел" и решил, что жителям его региона сподручнее было бы заниматься исключительно сельским хозяйством? Вряд ли он не просчитывал последствий своего недавнего заявления, способного "пустить под откос" конструктивное взаимодействие с железнодорожным монополистом страны.
9 августа, после заявления Олега Хорохордина о невозможности прохождения ВСМ "Евразия" через Республику Алтай, на сайте РЖД появилось сообщение "О подходах к реализации инфраструктурных проектов на Алтае". В нём говорится, что "в настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется", а "имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер". Также в сообщении указывается, что компания "постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов", чем и объясняется обсуждение варианта с использованием алтайского пограничного участка. В то же время железнодорожники подчёркивают, что "решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта на территории субъекта Российской Федерации принимаются <...> исключительно во взаимодействии с региональными властями с учётом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей".
Комментарии
Хоть одна хорошая новость. И верное решение. Хватит кормить этих милиардеров. Население алтая уж точно не станет богаче от того, что наши леса и ресурсы будут не лесовозами с тонарами возить а напрямую вагонами, приблизив конец природным ресурсам в разы.
19.08.2021 07:54
krash
Тогда согласись с тем,что тариф на эл.энергию для РА будет снижен за счёт увеличение того-же для АК.(для тебя)
А "ваш"лес как возили,так и будут вывозить.
Да,да ЭКО место России... С мусором уже проходили ещё пару лет и свалка будет
, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей".
Пускай сидят в аилах при лучине и кизяками топятся. Зачем им электроэнергия и газ. Такой вывод следует из слов местного губернатора.
Нет там леса. И вообще он не решает такие вопросы.
Неужели ему спустят это с рук?
На мой взгляд, идиоты не могут быть на таких должностях. Его тоже главный на это место поставил?
Экономически,может,кому и выгодно. Но загадят то,последнее,что осталось.
Чубайс бы предложил выпустить выучеры на новою железную дорогу, распространить их среди населения Алтайского края и Республики Алтай и построить на эти деньги дорогу по системе Юнитского с двумя ветками от Бийска и Рубцовска. Причем предусмотреть конструктивно возможность транспортирования по ней без перегрузки железнодорожных вагонов и речных судоходных барж.
Кто против директивы Чубайса?
Мы и так все загадили. В том числе и мозги.
На сколько я понимаю дорога должна была проходить по плато Укок, а это святое место для алтайцев, там находятся древние захоронения. Получается для них это важнее мнимой выгоды в отличии от нас.
Молодец! Все правильно. Оставьте хотя бы тут природу в покое. Байкал вырубили, Якутию сожгли. Выгоду все ищут. Какая вам выгода, что все вырубят и загадят ещё больше, животный мир потеряли в каком объеме с этими вырубками и пожарами. Это тоже выгодно? Одумайтесь, не трогайте Горный
Не надо племена боломутить. Беречь надо. ЕГЭ им экспериментально отменить.
В продолжение имитации бурной деятельности пусть разломает существующие в республике автодороги, снесёт ЛЭП, выкопает трубы газопровода, автомобили за ненадобность сдаст в утиль ...
Древние верования возрождать, водку и сигареты запретить.
И дорога еще в Китай, ладно бы с той стороны границы США были, а то Китай. Они там недавно 100 лет коммунистической партии отмечали с красными знаменами с серпом и молотом и в пионерских галстуках
Наступит всемирное потепление, Пальмы вырастут, будет где жить. Все вернется к истокам.
И правильно что отказал!!! У большинства комментаторов критическое мышление отсутствует напрочь!
то 09:06
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Вот они и боятся,что прилетит оттуда паровоз с коммунистическим приветом )
Консервировать территории вместе с автохтонными народами. Только за счет автохтонов. Для сохранения самобытности.
Надо будет - построят. Будет возможность - на бумаге построят.
19.08.2021 09:06
гость
И дорога еще в Китай, ладно бы с той стороны границы США были, а то Китай. Они там недавно 100 лет коммунистической партии отмечали с красными знаменами с серпом и молотом и в пионерских галстуках
И что в этом плохого?
Автор материала неверно интерпретирует позицию РЖД. Компания нигде не заявляла, что отказывается от своих планов. В ее заявлении указано, что строительство железной дороги не планируется "в настоящее время", а наработки пока носят предварительный теоретический характер. Это не значит, что прокладывать рельсы на Алтае не будут вообще. Да и Хорохордину здесь зачем-то придается высокая значимость, коей он не обладает. Текст, обмусоливающий предыдущие высказывания с толикой экспертных комментариев, больше смахивает на словесные интервенции.
19.08.2021 08:53
- гость -
Молодец! Все правильно. Оставьте хотя бы тут природу в покое. Байкал вырубили, Якутию сожгли. Выгоду все ищут. Какая вам выгода, что все вырубят и загадят ещё больше, животный мир потеряли в каком объеме с этими вырубками и пожарами. Это тоже выгодно? Одумайтесь, не трогайте Горный
Полностью вас поддерживаю. Очень правильно написали.
Выгода только отдельным лицам.
Коренные жители Алтая будут до победного бороться против каких либо крупных застроек на своей территории. ОНи очень серьезно к этому относятся. К своей природе, горам и рекам. и Хорохордин это уже знает - поэтому так и высказался.
Что сегодня в 4 часа ночи в районе ТЭЦ-3 взрывалось? Сирены были. Везде тишина...
19.08.2021 09:19
гость
И правильно что отказал!!! У большинства комментаторов критическое мышление отсутствует напрочь!
Засыпать Чуйский тракт. Отключить электричество. Снести все турбазы.
пусть самобытно коз пасут.
Кстати, 100 лет назад так же сопротивлялись бесовскому электричеству. Без него было бы, конечно, самобытнее нам всем сейчас.
Таким образом, дорога могла бы стать локомотивом создания в регионе новых предприятий и производств
Каких производств? Вы о чем? У нас есть железная дорога, много вокруг нее производств и предприятий?
Я надеюсь, что железную дорогу, автомобильную трассу и ГЭС всё-таки построят.
Франклин Рузвельт во времена Великой Депрессии делал акцент как раз на строительство дорог и электростанций. И построенное тогда до сих пор приносит плоды.
И мы сейчас во многом пользуемся теми путями и мощностями, которые построены при СССР. Пора уже создавать новые.
Инфраструктурные проекты с окончанием стройки не заканчиваются, а только начинаются
19.08.2021 10:53
Виктор
А как бы поступили в данной ситуации герои сериала "След"?
19.08.2021 10:41
- гость -
Электричество прокладывали при совке, когда сбственность была народная , не было такого варварского отношения к природе и разбазаривания всего ради собственных карманов. Это вы горячее с мокрым спутали опять.
19.08.2021 10:53
Виктор
шаблонно мыслите.
В ссср проживало около 300 миллионов человек.
строек было много, народ действительно работал (в большинстве своем), созидал ради светлого будущего своих детей...
Сейчас ситуация другая. Численность другая, пассажиропоток падает, смертность зашкаливает,да и цели у большинства иные, а протяженность дорог прежняя. Есть какой то предел всему этому.
19.08.2021 10:58
- гость -
19.08.2021 11:02
- гость -
Ваши комментарии выглядят как "Давайте вообще ничего не будем строить, а просто спокойно вымрем и разъедемся".
Апатия отчаявшихся
19.08.2021 10:58
- гость -
Уж как в СССР относились к "народным" богатствам так это ваще капец. Природу не жалели ни капельки.
Журналист amic.ru Андрей Магас разобраться попытался, но у него не получилось. Выделенных ОАО РЖД денег хватило только на взгляд с одной стороны...
19.08.2021 11:06
Виктор
не правда. я уже давно предлагаю продвигать и разрабатывать альтернативные способы передвижения : воздухоплавание.
Деньги, деньги, деньги... Выгода, выгода, выгода... Нельзя всё это на первое место ставить. При строительстве и эксплуатации ж/д в Горном Алтае будет нанесен непоправимый урон. Деньги потекут в одни карманы, а местное население останется с испохабленной природой.
Пофиг на мнение алтайцев. Это не их земля, они там пришлые. Китайцы или монголы, а может казахи. Принцесса их - русская. Так что скоростная дорога будет. Хорохордина просто снимут как не соответствующего по масштабу личности.
Дорога через Горный - это очередная экспансия китайцев в Сибирь. Тихой сапой проникнут на Алтай и начнется... А китайцы после себя оставляют только выжженную землю.
19.08.2021 10:58
- гость -
Электричество прокладывали при совке, когда сбственность была народная , не было такого варварского отношения к природе и разбазаривания всего ради собственных карманов.
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Было, ещё как! Сколько раз приезжали на Алтай, всё перекопают, перероют луга, испортят природу. Всё, освоили землю и деньги.
19.08.2021 11:44
- гость -
Пофиг на мнение алтайцев. Это не их земля, они там пришлые
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Твоё мнение стоит ещё меньше. Ты вообще никакого отношения к той земле не имеешь.
Вот в афгане сейчас такие же как этот губернатор, сидят в своем средневековье и против развития. Возомнил себя царьком, ты через 5 лет уйдешь и твой фамилию никто не вспомнит, а люди по прежнему в забытой дыре будут жить.
Вряд ли этот запрет на строительство железной дороги в другую страну именно хорохордина и именно из-за экологии.
И тогда отряды Пятнистого Волка будут совершать набеги на металлическую дорогу,подкладывать в насыпь динамит с бикфодровым шнуром и на скаку стрелять в машинистов.Хау,я всё сказал.
Это мы уже проходили. Помните вопли многих в 1980-х-2000х? Сначала насчёт ГЭС. Потом насчёт автотрассы в Китай. Потом насчёт трубопроводов...
Получается, сперва "Ой, не стройте!" а потом "А где же развитие? Развитие где?"
Или ещё хуже вариант — лет 20 назад "Ой не стройте!" а сейчас "А я теперь в Краснодарском крае живу, бе-бе-бе"
Жители Горного Алтая должны еще вчера начать бороться против автомобилей,что загрязняют воздух,туристов,что портят горы и против самолетов..
Какая там железная дорога??Так для придания важности перед выборами,не более.
для простого человека прорыв РЖД виден только в увеличении стоимости билетов. Этот прорыв - как программа, вложенная в голову чиновников. Всё куда-то прорываются, сами не понимая, куда
Принцесса их русская? Ну это круто. Вам за эту разработку такую премию дадут)))