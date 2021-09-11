Виктор Томенко поздравил барнаульцев с Днём города

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с 291-й годовщиной города. Текст поздравления опубликован на сайте правительства региона.

"Яркий, самобытный Барнаул гордится своим неповторимым обликом и богатой историей. Здесь живут трудолюбивые, открытые люди, искренне любящие свою малую родину. Благодаря вам краевая столица динамично развивается, с каждым годом становится уютнее и краше", – сказал политик.

Глава региона отметил, что в этом году долгожданным событием стало присвоение краевой столице почётного звания "Город трудовой доблести", а ещё Барнаул "с честью выдержал экзамен по гостеприимству", став местом проведения этапа Кубка мира по гребле. Он добавил, что город при этом продолжает расти и преображаться.

"Сердечно желаем городу и его жителям успехов во всех начинаниях! С днём рождения, Барнаул!" – заключил Томенко.

Напомним, что из-за пандемии в этом году масштабных массовых мероприятий и салюта в столице края на День города проводить не будут. Состоятся только локальные мероприятия – выставки, экспозиции и спортивные состязания.