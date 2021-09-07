Куда сходить на День города в Барнауле? Полная программа мероприятий

Какие мероприятия пройдут в Барнауле на День города?

В 10 часов в парке культуры и отдыха "Центральный" и в Парке спорта Смертина откроют выставки цветов и "Город мастеров".

В парке "Центральный" также пройдёт фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём".

На площади Свободы с 10:30 до 14:00 можно будет увидеть презентацию всероссийского проекта "Научись спасать жизнь".

С 11 часов в сквере на пересечении​ ​пр. Социалистического и ул. Молодёжной будет работать выставочная площадка Железнодорожного района. В 12 часов праздничную программу откроют на площади имени Германа Титова в Октябрьском районе.

Во Дворце культуры "Южный" Центрального района мероприятия, посвящённые Дню города, стартуют в 12 часов.

В 15 часов в Ленинском районе на площади Мира откроют выставку тематических композиций "Живёт на свете красота" и праздничный проект "Город, где сбываются мечты".

На улице Мало-Тобольской в течение всего дня будет работать фотовыставка "Барнаул туристский". Здесь же развернётся гастрономический фестиваль, сообщает пресс-служба мэрии.