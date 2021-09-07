Куда сходить на День города в Барнауле? Полная программа мероприятий

В этом году 11 сентября Барнаул отмечает 291-й день рождения. Массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса не планируется, тем не менее в каждом районе краевой столицы состоятся праздничные выставки и экспозиции. Куда именно можно сходить на День города, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В 10 часов в парке культуры и отдыха "Центральный" и в Парке спорта Смертина откроют выставки цветов и "Город мастеров".
В парке "Центральный" также пройдёт фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём".
На площади Свободы с 10:30 до 14:00 можно будет увидеть презентацию всероссийского проекта "Научись спасать жизнь".
С 11 часов в сквере на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодёжной будет работать выставочная площадка Железнодорожного района. В 12 часов праздничную программу откроют на площади имени Германа Титова в Октябрьском районе.
Во Дворце культуры "Южный" Центрального района мероприятия, посвящённые Дню города, стартуют в 12 часов.
В 15 часов в Ленинском районе на площади Мира откроют выставку тематических композиций "Живёт на свете красота" и праздничный проект "Город, где сбываются мечты".
На улице Мало-Тобольской в течение всего дня будет работать фотовыставка "Барнаул туристский". Здесь же развернётся гастрономический фестиваль, сообщает пресс-служба мэрии.
Будут, но они пройдут не как обычно. Один из них начнётся в 15 часов в парке культуры и отдыха "Центральный". На большом экране барнаульцам покажут трансляцию выступлений творческих коллективов города, но вживую артистов увидеть, к сожалению не получится.
Программы "Барнаул студенческий, молодёжный, творческий!" и "Барнаул – столица мира" также состоятся в онлайн-формате. Увидеть их можно в университетском дворике (пр. Ленина, 61) с 14 до 17 часов.
Комментарии
никуда, сидите дома, в мире пандемия.
в пустую бабки с бюджета
А мне нравится и выставки мастеров, и ретро- автомобили, танцы песни молодёжи, люди в хорошем настроении.
А ещё визиты стрижей всегда очень эффекты, мы все их любим.
7.09.2021 08:48
- гость -
А мне нравится и выставки мастеров, и ретро- автомобили, танцы песни молодёжи, люди в хорошем настроении.
А ещё визиты стрижей всегда очень эффекты, мы все их любим.
Фунтик???
Запритесь дома, натяните маску по самые брови, облейтесь антисептиком, головы не поднимайте, восхваляйте царя и партию, и на всякий случай не дышите. А то мало ли что!
Не надо прикрываться пандемией, программа всегда была отстойной, только фейерверк ее спасал. Сейчас и его нет.
Все эти старперские хороводы и выставки - голимый трэш. Тут нет в местной власти людей с пониманием как можно устроить праздник, они живут понятиями 30 летней давности.
7.09.2021 08:53
- гость - ЛУНТИК
Праздником "День города" был только при Баварине. Он умел, и главное хотел. После него жалкое подобие, а последние годы имитация.
Зачем вообще его делать? ЛУЧШЕ БЫ ДЕНЬГИ НА ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПУСТИЛИ, НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ, СКВЕРЫ БЫ СДЕЛАЛИ
7.09.2021 11:34
- гость -
Какие скверы?! Каждая пядь земли выкорчевана, продана (бабки в чиновничьи карманы) и застроена. Понятие "сквер" скоро вообще исчезнет из лексикона и словарей.
7.09.2021 08:48
- гость -
А ещё визиты стрижей всегда очень эффекты, мы все их любим.
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И сколько лет автору этого "всегда"? Сколько прилетов "стрижей" он успел увидеть? Два? Три?