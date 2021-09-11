В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием маршрутки в Бийске

В ГИБДД рассказали подробности столкновения иномарки с маршруткой в Бийске. Инцидент произошёл 11 сентября в 09:40 утра.

"По предварительным данным, водитель, женщина 1961 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Platz по улице Пугачёва от улицы Матросова в направлении улицы Ленинградской по второстепенной дороге, на перекрёстке не предоставила преимущество в движении автобусу ГАЗ А63R42 под управлением водителя 1958 года рождения, который ехал по главной дороге и пользовался преимуществом в движении", – сказано в сообщении.

Травмы получили оба водителя. Два пассажира, которые находились в салоне маршрутки, не пострадали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы сообщали, что после удара маршрутка перевернулась, а пассажирам пришлось выбираться из нее самостоятельно.