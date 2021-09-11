Человек выпал из окна многоэтажки в Барнауле

Из окна многоэтажки по адресу Колесная, 12, в Барнауле выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Судя по размещенным в соцсети фотографиям, пострадавший погиб. На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что женщина в свадебном платье выпала из окна многоэтажки 30 августа в городе Рубцовске. Она вышла на подоконник окна третьего этажа и некоторое время переговаривалась с теми, кто собрался у дома. Позднее стало известно, что женщина состояла на учёте в ПНД и была судима по нескольким статьям.