Суббота, 11 Сентябрь, 23:53

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,76
€ 86,15
12°


6312185 +23508
Обь
77см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Михаил Мурашко проинспектировал строительство поликлиники №14 в Барнауле

, ИА "Амител"
Министр внес предложение по оборудованию медучреждения
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ход строительства поликлиники №14 в Барнауле. Сдача объекта запланирована на 2022 год.

Главврач медучреждения отметил, что оно станет "самым мощным в крае", а Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность создания отдельных площадей для отделения реабилитации.

"Медицинское учреждение позволит собрать воедино все виды диагностических процедур, сделать новый формат оказания медицинской помощи. Чтобы это было комфортно, быстро и эффективно", — сказал глава министерства.

Напомним, что Мурашко проводит рабочую поездку в Барнаул 11 сентября. Он побывает в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2021 19:13
Ирина

Пусть лучше покажут о невозможности попасть на приём в наших поликлиниках и об отсутствии врачей!!! Хотя бы на примере взрослой поликлике 7. Даже к терапевту не попадёшь!!! Не говоря уже об узких специалистах

11.09.2021 22:03
- гость -

Зачем строить если врачей нету , в 14 поликлинники к офтальмологу не попасть сказали его нет идите платно , к терапевту очередь за 2 недели , если чуеш что можеш заболеть через 2 недели запишись ,а лучше не болей !

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:32
Такой день. Визит Михаила Мурашко и День города в Барнауле 0
22:34
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые вместе появились на публике 0
21:35
В Балашихе женщина привезла гроб с телом сестры к городской администрации 1
20:30
Попова заявила, что отменять масочный режим власти пока не планируют 1
19:53
Мурашко оценил модернизацию первичного звена звена здравоохранения в Барнауле 2
19:14
Неизвестные распылили газовый баллончик в бийской школе 0
18:43
Дания стала первой страной Европы, где отменили все коронавирусные ограничения 1
18:09
Михаил Мурашко проинспектировал строительство поликлиники №14 в Барнауле 2
17:44
Финансисты назвали возраст, после которого лучше не брать ипотеку 0
17:14
Два человека погибли и трое попали в больницу из-за отравления арбузом в Москве 2
16:42
Человек выпал из окна многоэтажки в Барнауле 0
16:15
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России 5
15:44
Три человека погибли в результате взрыва газа в Липецкой области 1
15:12
Врач назвала продукты, которые повышают риск развития рака 6
14:44
В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием маршрутки в Бийске 0
14:15
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Барнаул 0
13:42
Двухлетнему ребёнку отрезало палец на эскалаторе в российском ТЦ 5
13:10
24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 12
12:46
В Швеции родители захотели назвать ребёнка в честь Путина, но получили отказ 4
12:07
Трамваи с благодарностью врачам выехали на улицы Барнаула в День города 0
11:44
Выставка ретромашин и много вкусной еды. Барнаульцы отмечают День города 23
11:04
Где в Барнауле находится Югославия? Тест на знание старинных топонимов города 0
10:39
"Газель" с пассажирами перевернулась в результате аварии в Бийске 4
10:05
Виктор Томенко поздравил барнаульцев с Днём города 0
09:35
"Мне запретили бухать". Лолита рассказала о секрете своего похудения 4
09:08
Покажите QR-код. Что за приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России и как оно работает? 4
08:39
Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днём города 0
08:02
Какие дороги перекроют в Барнауле на День города и как будут ходить автобусы? Карта 2
07:34
20 лет трагедии 9/11. Фото крупнейшей террористической атаки в истории 5
07:03
Куда сходить на День города в Барнауле? Полная программа мероприятий 34
06:32
Диетолог назвала полезный напиток для понижения давления 3
06:04
Дожди и холод: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 сентября 0
23:54
Такой день. Приговор вице-мэру Барнаула и готовность к отопительному сезону 0
23:16
Очевидцы: Прусакова сама села в машину полиции и требовала её задержать 34
22:18
Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности 0
21:48
"Судья купленная". Супруга бывшего вице-мэра Барнаула Демина устроила скандал в суде 14
21:12
В Барнауле запустят трамваи с надписью "Спасибо врачам!" 5
20:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 сентября 0
20:18
Кандидата в Госдуму от КПРФ Марию Прусакову задержали в Алтайском крае 22
19:39
Ещё 30 человек заболели ковидом в Горном Алтае 0
19:03
Продумать и согласовать. Почему договор купли-продажи акций лучше заключать с юристом 0
18:53
Трёхкилометровая пробка собралась на алтайской трассе из-за лопнувшего колеса 2
18:03
Безопасность в сети: как выбрать надёжный VPN-сервис 0
17:53
Отопление в Барнауле начнут подавать по заявкам 5
17:42
В Барнауле обнаружили ручей нечистот, стекающих в Обь 2
17:21
Террорист, который участвовал в захвате школы в Беслане, попросил пересмотреть приговор 4
17:03
Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией 13
16:54
Депутаты внесут в Госдуму закон о пожизненном наказании за педофилию 1
16:42
Путин и Мишустин посетили церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 1
16:22
Шнобелевскую премию получили учёные, доказавшие защитные свойства бороды 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.