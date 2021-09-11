Михаил Мурашко проинспектировал строительство поликлиники №14 в Барнауле

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ход строительства поликлиники №14 в Барнауле. Сдача объекта запланирована на 2022 год.

Главврач медучреждения отметил, что оно станет "самым мощным в крае", а Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность создания отдельных площадей для отделения реабилитации.

"Медицинское учреждение позволит собрать воедино все виды диагностических процедур, сделать новый формат оказания медицинской помощи. Чтобы это было комфортно, быстро и эффективно", — сказал глава министерства.

Напомним, что Мурашко проводит рабочую поездку в Барнаул 11 сентября. Он побывает в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.