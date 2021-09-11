Попова заявила, что отменять масочный режим власти пока не планируют

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока в России нет предпосылок для отмены масочного режима. Её слова передаёт РИА Новости.

По словам Поповой, возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что главный инструмент в борьбе с инфекцией – вакцина.

Ранее Попова говорила о том, что ситуация с коронавирусом в России остаётся достаточно напряжённой, однако намечается тенденция к стабилизации. Тогда глава ведомства подчеркнула, что сейчас основная задача властей – обеспечить максимальный охват населения прививками.