Трезвость и технологии. За что Мурашко похвалил Алтай и чем его обидели местные пациенты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Алтайский край в выходные, 11-12 сентября. Чиновник приехал проверить, как на Алтае модернизируют поликлиники и реализуют нацпроекты "Здоровье" и "Демография". Вместе с губернатором региона Виктором Томенко и главой местного Минздрава Дмитрием Поповым Мурашко побывал в онкологическом центре, кардиодиспансере и нескольких городских поликлиниках.

Никаких "подарков" в виде дополнительных средств региону, с которыми обычно приезжают федеральные чиновники, Мурашко на Алтай не привёз. Зато похвалил близкую к идеалу (но недостроенную) поликлинику и новейшие медицинские технологии. А ещё министр признался, что после общения с местными пациентами ему стало обидно. Главное из визита Мурашко на Алтай – в материале amic.ru.

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Визита министра удостоилась и барнаульская поликлиника № 9, где активно вводят цифровизацию и отказываются от бумажного документооборота. Главврач больницы Инна Анисимова уверяет: благодаря этому очереди сокращаются, а у врачи могут принять большее число пациентов. Вместо того чтобы "носить туда-сюда бумажки", медики больше времени проводят с больными. Кроме того, это позволяет развести потоки пациентов.

По словам специалиста, переход на "цифру" особенно важен сейчас, когда медикам приходится одновременно проводить вакцинацию (и против ковида, и против гриппа), углубленную диспансеризацию, а также лечить больных. Министр такой подход одобрил.

"Сегодня суббота, а мы видим, что поликлиника работает и пациенты проходят углубленную диспансеризацию. Очень важно, чтобы это делалось в комфортное для людей время. Задача медиков – провести все обследования за один визит. Поэтому мы и уделяем сегодня особое внимание информационным системам. И это не просто сбор статистики. Это уже еженедельная аналитика, которая позволяет чётко корректировать работу каждого участка. Самое главное, что в ней виден каждый пациент. Для больного формируется индивидуальный трек и индивидуальная программа. Всё это позволяет выявлять заболевания на более ранних стадиях", – объяснил Мурашко.

Министр также похвалил руководство поликлиники за дистанционный мониторинг артериального давления. Гипертоники, которые наблюдаются в медучреждении, используют "умные" тонометры. Приборы передают показатели сразу в цифровую систему поликлиники, так что врач может наблюдать за состоянием пациента удалённо.

"Доктора констатируют: у пациентов с таким мониторингом острых состояний удаётся избежать. А это как раз наша задача: чтобы даже у хронических пациентов течение заболевания стабилизировалось. Мониторинг помогает исключить обострения и минимизировать шанс инвалидности. Это идеальный результат, к которому мы должны стремиться", – подчеркнул чиновник.

По его словам, в дальнейшем онлайн-мониторинг давления планируют применять во всех медучреждениях страны. А поликлиника № 9 хорошо себя показывает в пилотном проекте.

Идеальной, считает Мурашко, станет модель барнаульской поликлиники № 14 после завершения строительства нового корпуса. Министр посетил ещё недостроенный объект, который планируют завершить в 2022 году.

Это будет большое (больше 15 тысяч квадратных метров) здание нового типа, в котором смогут разместиться сразу все специалисты и отделения. Поэтому и маршрутизация пациентов будет происходить гораздо быстрее, рассказал главврач Дмитрий Денисов. Вместе с оборудованием объект обойдётся краевому бюджету в 1,2 млрд рублей.

Министр предложил добавить в поликлинику ещё и отделение реабилитации. Но в почти достроенном здании, отметил главврач, места уже нет. Поэтому специалисты рассмотрят возможность разместить новое отделение в одном из старых корпусов.

Негодность физическая и моральная

Виктор Томенко сообщил, что работы в 14-й поликлинике – только начало масштабной модернизации первичного звена на Алтае. Федеральные власти выделили региону больше 8 млрд рублей на реконструкцию старых больниц и строительство новых. Всего в программу модернизации вошло 129 объектов.

"Из них семь – те объекты, которых вообще не было ранее. А уже существующие требуют реконструкции. По сути дела – воссоздания с нуля, поскольку они фактически пришли в моральную и физическую негодность. Это большой объём работы. Часть уже выполнена: построено 17 ФАПов. На следующий год мы запланировали в краевом бюджете 300 миллионов рублей на ремонт и переоборудование действующих взрослых поликлиник. По детским мы уже хорошо продвинулись, привели их в соответствие сегодняшнему дню. Теперь и по взрослым будем вести планомерную работу", – рассказал Томенко.

Губернатор также подчеркнул, что растущему и развивающемуся Барнаулу требуются новые поликлиники. Поэтому власти планируют построить в краевой столице два новых медучреждения.

"Для нас это обидно"

Оценил Мурашко и специализированную помощь, которую оказывают на Алтае. Особенно он похвалил техническое оснащение краевого кардиодиспансера, который сегодня принимает до пятисот пациентов в день. По словам министра, медицинский центр оборудован по последнему слову техники, и жители края могут получить здесь любую профильную помощь. Вот только поведение самих пациентов, отметил Мурашко, оставляет желать лучшего: мол, многие сами виноваты, что оказываются в стенах диспансера.

"Мы пообщались сегодня с пациентами. И выводы складываются тяжёлые. У людей старше 55 лет нет привычки следить за своим здоровьем. Они не проходят бесплатную диспансеризацию, которая сегодня доступна. А многие, даже имея диагноз "гипертония" и зная о рисках, не измеряют давление и не принимают препараты. Это то, что напрямую привело людей сюда, в кардиодиспансер", – констатировал Мурашко.

Он привёл в пример одного алтайского пациента, который объяснил: не ходил на диспансеризацию, поскольку надеялся на "авось". Министр здравоохранения России и ведущие специалисты края пытались пошагово объяснить мужчине, как следить за здоровьем, чтобы не оказаться на больничной койке вновь. А пациент, вздохнул министр, лишь ответил: "Я подумаю".

"Конечно, это его собственная жизнь. Но нам, честно говоря, слышать такое обидно. Эти советы же реально могут спасти большое количество жизней. Наша основная задача – найти общий язык с пациентом, чтобы рекомендация врача стала для него тем советом, который спасёт жизнь. Важно, чтобы пациент слышал и доверял врачу", – подчеркнул министр.

Успел чиновник побывать и в краевом онкологическом диспансере. По его словам, оперблок, реанимация и палаты интенсивной терапии в клинике тоже оборудованы по самым современным стандартам. Единственное, что посоветовал руководству медучреждения Мурашко, – поскорее переходить на "цифру", чтобы онкопомощь на Алтае стала доступнее для жителей.

Краевые власти, кстати, уже не первый месяц ищут возможность построить ещё один корпус онкодиспансера. Алтайский министр Дмитрий Попов весной заявлял, что без федеральной помощи такой объект не возвести. Вопрос за закрытыми дверями обсудили с Мурашко. Но об итогах обсуждения региональный Минздрав журналистам пока не сообщил.

Пьянству – федеральный бой

Кстати, на Алтай министр приехал 11 сентября, когда Барнаул праздновал своё 291-летие. Но Мурашко отметил, что для него этот день знаменателен другим – в России отмечают День трезвости. Он подчеркнул, что для нашей страны пьянство – серьёзный недуг, бороться с которым тоже приходится медикам.

"Алкоголь, к сожалению, негативно сказывается на состоянии нашего трудоспособного населения. Максимально это проявляется, когда человек достигает совершеннолетия. Алкоголь становится доступен, а злоупотребление сильно сказывается на продолжительности жизни. Политика государства направлена на сдерживание этой тенденции. За последние десять лет употребление снизилось с 15 л до 9,1 л на человека. Но 2020-й "ковидный" год снижения не дал. Мы остановились на уровне 2019 года", – констатировал министр.

В Барнауле он успел посетить и наркологический диспансер. Министра порадовало, что в медучреждении есть специальное отделение, где реабилитируют подростков. Такая профилактика, уверен Мурашко, должна проводиться по всей стране.

О вакцинации и четвёртой волне

Кроме того, Мурашко рассказал алтайским журналистам и о возможном приходе четвёртой волны ковида. Министр уверен, что теперь никаких прогнозов делать не нужно. Мол, с началом вакцинации у общества появилась возможность самостоятельно остановить пандемию.

"Будет волна или нет, зависит от нашего с вами поведения. Гадать и ждать бессмысленно. Нужно просто пойти и получить прививку. Вакцина сейчас в достаточном количестве доступна во всех регионах. Вакцинация однозначно позволит избежать прихода новой волны", – уверен министр.

Он подчеркнул, что спорить с антипрививочниками не собирается. По словам Мурашко, бессмысленно объяснять что-то тем, кто не опирается на научные данные. А учёные, подчеркнул чиновник, уже доказали, что вакцины против ковида работают. Он привёл пример Сан-Марино, где вакцинировалось подавляющее количество взрослых и ковидные госпитали уже закрылись. Того же самого, уверен Мурашко, способны добиться и на Алтае, и по всей стране.