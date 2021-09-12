В Барнауле девушка ударила парня в лицо "розочкой"

В Барнауле в уличной драке девушка порезала мужчине лицо разбитой бутылкой. Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"11.09 около 01:00 ночи, по адресу улица Телефонная, 28б, возле магазина "Магнит", девушка в нетрезвом состоянии затеяла драку с мужчиной. При помощи разбитой стеклянной бутылки она разрезала ему лицо и скрылась с места преступления", – сказано в сообщении.

В социальных сетях пользователи ищут очевидцев этого конфликта.

Ранее сообщалось, что молодые люди устроили драку прямо на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Причина ссоры и состояние пострадавших уточняются. Предположительно, участники драки были пьяны.