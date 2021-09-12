В Барнауле девушка ударила парня в лицо "розочкой"

В Барнауле в уличной драке девушка порезала мужчине лицо разбитой бутылкой. Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"11.09 около 01:00 ночи, по адресу улица Телефонная, 28б, возле магазина "Магнит", девушка в нетрезвом состоянии затеяла драку с мужчиной. При помощи разбитой стеклянной бутылки она разрезала ему лицо и скрылась с места преступления", – сказано в сообщении.
В социальных сетях пользователи ищут очевидцев этого конфликта.
Ранее сообщалось, что молодые люди устроили драку прямо на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Причина ссоры и состояние пострадавших уточняются. Предположительно, участники драки были пьяны.
Комментарии
Пить меньше надо.
И что даст очевидец драки в час ночи? Фоторобот дамы поможет составить?
Интересно, где там Магниты на Телефонной, еще и по несуществующему адресу.
11:14
дубль гис открой и вбей туда телефонная 27б, и открой шары )))
опечатался вбей туда телефонная 28б
12.09.2021 12:18
Виталий
У тебя то что с шарами, если очепятываешься?
Надо понятным шрифтом тогда писать.
12.09.2021 12:18
Виталий
Правильнее говорить "разуй". "Разуй шары"
не тебе меня учить, а ещё в русском языке не запрещено в произвольной форме излагать мысли в виде текста.
12.09.2021 12:22
Лошадью Ходи
Очкарики вас не поймут.