Пьяные барнаульцы устроили драку на проезжей части

Молодые люди устроили драку прямо на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 августа.

Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", всего на проезжую часть вышли около восьми человек. В момент проезда очевидца один из конфликтующих упал на асфальт, а второй принялся его бить.

Причина конфликта и состояние пострадавших уточняются. Предположительно, участники драки были пьяны.

Напомним, что 21 июля во дворе дома по адресу улица Веры Кащеевой, 7, произошла драка между местными жителями и рабочими, которые занимались монтажом дорожной ливнёвки. По словам очевидцев, горожане хотели проехать к подъезду для разгрузки машины, а работники стали этому препятствовать.