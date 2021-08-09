Пьяные барнаульцы устроили драку на проезжей части

Молодые люди устроили драку прямо на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 августа.
Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", всего на проезжую часть вышли около восьми человек. В момент проезда очевидца один из конфликтующих упал на асфальт, а второй принялся его бить.
Причина конфликта и состояние пострадавших уточняются. Предположительно, участники драки были пьяны.
Напомним, что 21 июля во дворе дома по адресу улица Веры Кащеевой, 7, произошла драка между местными жителями и рабочими, которые занимались монтажом дорожной ливнёвки. По словам очевидцев, горожане хотели проехать к подъезду для разгрузки машины, а работники стали этому препятствовать.
Комментарии
ночная бойцовская лига
Полиционеры судя по всему не работают. Всю ночь с улицы слышен бухой бубнёж, вопли, крики.
И что. Выпили. Все живы.
Какая-то злачная улица Эмилии Алексеевой... Только на прошлой неделе там разборка закончилась ДТП, когда девушка въехала в людей
9.08.2021 09:38
АБОРИГЕН
Полицейским самим страшно, вдруг их пьяные гопники побьют!
А почему пьяные? Кто проверил?
Типичная картина Мухосранска с быдлонаселением, чему удивляться.
9.08.2021 11:05
- гость -
В Москве такое тоже случается
9.08.2021 11:05
- гость -
Никак не оправдывая досуг местных, вчерашних колхозанов, скажу что в "мировых столицах" тоже самое.
Без колхозанов никак, в твоем сортире мимо унитаза тоже колхозаны отливают?
В Москве такое тоже случается
В новости попадают драки с участием гостей с юга.
9.08.2021 11:32
Аборигену
Отливаешь мимо? Очень странно. Привычка?
Боря тогда уж в ванну, точно не промахнешься, хотя ты можешь в силу привычки везде гадить, даже дома.
9.08.2021 12:22
- гость -
Понятно. Т.е. ты колхозан и подобные советы даешь вновь прибывающим друзьям-колхозанам.
жаль мы твой адрес не знаем- твой "видный" шнобель с удовольствием бы поправили , да и не мы одни
9.08.2021 13:23
кохозан аборигену
Похвальная уверенность в собственных силах. У дурачков такое часто бывает.
Абориген,как ты относишься к древнему американскому обычаю этапировать зеков в кандалах и цепях?