Барнаулец фиктивно вписал в своё жилье 26 иностранцев

Сотрудники барнаульской полиции обнаружили квартиру, в которой фиктивно поставили на учёт 26 иностранных граждан. Владельца квартиры задержали – им оказался 54-летний житель краевой столицы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по полученной информации, задержанный нелегально разместил в своём жилье 26 человек из ближнего зарубежья.
В отношении соотечественника возбуждено уголовное дело по ст. 322.5 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").
Напомним, ночью 11 сентября в Барнауле в уличной драке девушка порезала мужчине лицо разбитой бутылкой.
Комментарии
А какой то петух, запустил в чекистскую федерацию 20 000 000 иностранцев. Бывает.
Да проще некуда! Отбирать у таких квартиры как средство незаконного обогащения и нарушения законов страны. Выселять. Лучше бы и депортировать вместе с этими, кому сдают жильё, на их родину. Пусть им там сдают.
15:04
Тётка
282. Поздравляю.
12.09.2021 15:11
- гость -
Таблетку не выпил?
Да проще некуда! Отбирать у таких квартиры как средство незаконного обогащения и нарушения законов страны.
вообще у всех отбирать, кто сдает, а налоги не платит))