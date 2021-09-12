Барнаулец фиктивно вписал в своё жилье 26 иностранцев

Сотрудники барнаульской полиции обнаружили квартиру, в которой фиктивно поставили на учёт 26 иностранных граждан. Владельца квартиры задержали – им оказался 54-летний житель краевой столицы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по полученной информации, задержанный нелегально разместил в своём жилье 26 человек из ближнего зарубежья.

В отношении соотечественника возбуждено уголовное дело по ст. 322.5 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

Напомним, ночью 11 сентября в Барнауле в уличной драке девушка порезала мужчине лицо разбитой бутылкой.