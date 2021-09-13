Четверо человек погибли при жёсткой посадке самолёта L-410 в Иркутской области

Раскрыто число погибших при крушении самолёта L-410, упавшего в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населённого пункта Казачинское под Иркутском. По информации ТАСС, погибли три пассажира и пилот.
Однако, как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди погибших оказались два члена экипажа и два пассажира. Ещё одна пассажирка находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Судно следовало из Иркутска в Казачинское. Всего на борту находилось 16 человек, включая двоих членов экипажа.
Комментарии
местные авиалинии...
Чем такая жёсткая посадка отличается от падения самолёта или авиакатастрофы?
13.09.2021 07:47
Виктор
тем же, чем и хлопок газа от взрыва оного! позитивная подача негативных событий.
скоро вообще запретят говорить о плохом - к нашем царстве все превосходно
По словам выжившего пилота, во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.
счастье, что есть выжившие
А если на машине въехал в столб, это не ДТП, а жесткая парковка...
13.09.2021 09:22
- гость -
Так на самолетах же есть система предупреждения о близости земли.
Или это только нам, рожденным ползать в фильмах показывают, что если что то не так, сигнализации предупреждают пилотов?
Я доказывать и спорить не буду. Я далек от авиации. Просто странно, в современный самолет, много электроники и разбиться из-за ошибки пилотов...
13.09.2021 10:47
- гость -
Так на самолетах же есть система предупреждения о близости земли.
Они сразу после полосы влетели, не смогли сесть. Системы обнаружения препятствий впереди есть только на военных вертолетах. Обычная российская игра - поиск полосы в тумане.