Четверо человек погибли при жёсткой посадке самолёта L-410 в Иркутской области

Раскрыто число погибших при крушении самолёта L-410, упавшего в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населённого пункта Казачинское под Иркутском. По информации ТАСС, погибли три пассажира и пилот.

Однако, как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди погибших оказались два члена экипажа и два пассажира. Ещё одна пассажирка находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Судно следовало из Иркутска в Казачинское. Всего на борту находилось 16 человек, включая двоих членов экипажа.