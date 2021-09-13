Новую систему оплаты труда учителей испытают в пяти регионах России

Новый порядок оплаты труда педагогов планируют ввести в пяти российских регионах. Это Белгородская, Нижегородская, Сахалинская и Ярославская области, а также Мордовия, следует из текста соответствующего постановления.

В рамках тестирования педагоги будут получать ставку зарплаты на основе своего квалификационного уровня, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых определит правительство. Кроме того, сумму допвыплат смогут устанавливать и регионы. При этом итоговая зарплата при сохранении нагрузки не может быть меньше, чем до начала реформы.

Новый порядок оплаты распространится на учителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. А вот педагогов профессорско-преподавательского состава нововведение не коснётся.

Новую систему оплаты планируют внедрить в мае 2022 года. Эксперимент будет длиться год.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшего учебного года в школах Сибири протестируют роботов-учителей.