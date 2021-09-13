Новую систему оплаты труда учителей испытают в пяти регионах России

Новый порядок оплаты труда педагогов планируют ввести в пяти российских регионах. Это Белгородская, Нижегородская, Сахалинская и Ярославская области, а также Мордовия, следует из текста соответствующего постановления.
В рамках тестирования педагоги будут получать ставку зарплаты на основе своего квалификационного уровня, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых определит правительство. Кроме того, сумму допвыплат смогут устанавливать и регионы. При этом итоговая зарплата при сохранении нагрузки не может быть меньше, чем до начала реформы.
Новый порядок оплаты распространится на учителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. А вот педагогов профессорско-преподавательского состава нововведение не коснётся.
Новую систему оплаты планируют внедрить в мае 2022 года. Эксперимент будет длиться год.
Ранее сообщалось, что в течение ближайшего учебного года в школах Сибири протестируют роботов-учителей.
Комментарии
вымрут
т.е. установить нормальный оклад не судьба.
Чем тогда военным индексировать довольствие. Они то с оружием - могут и в ворота Кремля постучать. Педагогов давно уже совсем за людей перестали считать.