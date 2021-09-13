Землетрясение произошло в Республике Алтай

11 сентября в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошёл примерно в 16 км от соседней Тувы и в 25 км от села Кокоря. Интенсивность в эпицентре составила 3,1 балла.

Напомним, что 13 августа жители Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в Новокузнецке.

Землетрясение началось в Прокопьевском районе в 03:40 по местному времени. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в эпицентре составляла 7 баллов, а магнитуда – 5,4. Такое землетрясение считается сильным.