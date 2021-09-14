Следователи заинтересовались сообщениями о пьяном враче из бийской больницы

Следователи организовали доследственную проверку после сообщений о том, что в бийской больнице на помощь пациенту пришёл пьяный врач. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, об инциденте рассказал друг пострадавшего. По его словам, мужчину с переломами после ДТП доставили в больницу. Когда пациент оказался в операционной, на помощь ему пришёл пьяный врач. Автор сообщения отметил, что медик пытался поставить мужчине обезболивающее, но промахнулся и проколол щеку.

"В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному без уважительных причин")", – сказано в сообщении регионального СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.