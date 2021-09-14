Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Алтайском крае

Два автомобиля столкнулись на выезде из Заринска. Согласно сообщению очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые при помощи специнструментов освобождают человека, зажатого в авто.

Согласно видеозаписи, одна из машин после столкновения вылетела с трассы. Информация о причинах происшествия и наличии пострадавших уточняется.

Вечером 12 сентября жёсткое ДТП произошло на трассе Рубцовск – Барнаул. В 20:00 на 210-м километре автодороги А-322 в семи километрах от села Поспелиха водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, двигался со стороны Барнаула в сторону Рубцовска и допустил опрокидывание.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Пассажиру, женщине 1962 года рождения, оказана медицинская помощь.