Ольга Бузова собралась стать историком

Телеведущая и певица Ольга Бузова хочет стать аспиранткой исторического факультета МГУ. По словам селебрити, на это её вдохновил сериал "Историк".

Звезда отметила, что у главного героя, которого играет музыкант Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. Бузова призналась, что её заинтересовала эта тема и она стала больше читать о цикличности истории.

"В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ", – написала экс-ведущая "Дома-2" в Instagram.

Ранее Ольга Бузова резко осудила аборты и предложила будущим матерям помощь за сохранение ребёнка.