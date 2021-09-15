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Новости

Ольга Бузова собралась стать историком

, ИА "Амител"
По словам артистки, на это её вдохновил российский сериал
Фото: instagram.com/buzova86

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова хочет стать аспиранткой исторического факультета МГУ. По словам селебрити, на это её вдохновил сериал "Историк".

Звезда отметила, что у главного героя, которого играет музыкант Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. Бузова призналась, что её заинтересовала эта тема и она стала больше читать о цикличности истории.

"В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ", – написала экс-ведущая "Дома-2" в Instagram.

Ранее Ольга Бузова резко осудила аборты и предложила будущим матерям помощь за сохранение ребёнка.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.09.2021 09:23
- гость -

тараканы чудят в башке

15.09.2021 09:25
- гость -

Баба тоже человек

15.09.2021 09:26
- гость -

Остановите кто-нибудь ее!

15.09.2021 09:27
- гость -

Историком хочет , прочитала как истериком , подумала куда ещё больше то )))))

15.09.2021 09:31
- гость -

Образование позволяет? Или "А я хочу!"?

15.09.2021 09:31
- гость -

ну а что - дно ещё не пробито... Раз она может быть актёром без образования, то почему бы не стать историком, а может и физиком или космонавтом. Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...

15.09.2021 09:35
ЭЛЕКТОРАТ

У нас уже есть историк...А с чего начнет цикличность исследовать, с печенегов?

15.09.2021 09:39
- гость -

15.09.2021 09:31
- гость -

Даже не знаю, так то она окончила географический факультет СПбГУ.

15.09.2021 09:45
- гость -

09:31- гость - Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...

И Вы показали свою безграмотность приведя высказывание Ленина в этом контексте.
Ленин говорил о демократии, что при управлении государством важно мнение даже простой кухарки. А не то, что вы ему тут приписали: непосредственное управление кухаркой государством...
Вот Вы идете на избирательный участок или не идете и ваше мнение о депутатах будет выражено голосованием. Вы понимаете разницу: ваше мнение кому надо управлять государством и непосредственное управление государством?

15.09.2021 10:05
Неразумный хазар

Цикличность это женская тема. Пусть исследует. Как же она геофак то окончила, сидя на "Дом 2"

15.09.2021 10:11
- гость -

Лучше бы в думу шла, там ей самое место.

15.09.2021 10:26
- гость -

15.09.2021 09:45
- гость -

а всякие типа Зверева (хз, какой раскрашеный клоун-стилист), Волковой (татушка-наркоманка) и прочей шушары, идущей в депутаты - это не "кухарки", пытающиеся управлять государством и издающие законы один дурнее другого? К чему Ваше высказывание по поводу цитаты Ленина - её как раз буквально понимает публика, идущая в депутаты...

15.09.2021 10:51
Fkt

Ну если даже Хутин возомнил себя великим историком, то Ольга явно справится

15.09.2021 10:59
Fkt

15.09.2021 09:45
- гость -
09:31- гость - Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...

И Вы показали свою безграмотность приведя высказывание Ленина в этом контексте.
Ленин говорил о демократии...

Ох и плохо же вы знаете Ленина. Почитайте побольше источников и вы увидите насколько он был готов делится властью и практиковал ли он демократию в своем правлении.

15.09.2021 11:15
- гость -

Как же она геофак то окончила, сидя на "Дом 2"

Дистант не в связи с ковидом придумали.

15.09.2021 11:34
- гость -

10:59 Fkt
О, объявился знаток Ленина. И какие же произведения Вы знаете и советуете прочитать посетителям амика?

15.09.2021 11:44
- гость -

Fkt,а что тогда по вашему Советы как органы власти?Это не проявление демократии? Или как при капитализме к власти рвутся только с мешком денег.Это проявление самой демократической демократии?

15.09.2021 11:47
Цикличность

Реинкарнация Эллочки людоедки!

15.09.2021 11:54
- гость -

15.09.2021 10:51
Fkt
Ну если даже Хутин возомнил себя великим историком, то Ольга явно справится


да Он то знаниями обладает и информацией, а вот ты способен только распылять пургу от зависти. Пургоносец амиковский.

15.09.2021 14:15
- гость -

Оля молодец. Так держать.

15.09.2021 14:46
- гость -

Оля холодец. Так держать.

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