Ольга Бузова собралась стать историком

Телеведущая и певица Ольга Бузова хочет стать аспиранткой исторического факультета МГУ. По словам селебрити, на это её вдохновил сериал "Историк".
Звезда отметила, что у главного героя, которого играет музыкант Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. Бузова призналась, что её заинтересовала эта тема и она стала больше читать о цикличности истории.
"В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ", – написала экс-ведущая "Дома-2" в Instagram.
Ранее Ольга Бузова резко осудила аборты и предложила будущим матерям помощь за сохранение ребёнка.
Комментарии
тараканы чудят в башке
Баба тоже человек
Остановите кто-нибудь ее!
Историком хочет , прочитала как истериком , подумала куда ещё больше то )))))
Образование позволяет? Или "А я хочу!"?
ну а что - дно ещё не пробито... Раз она может быть актёром без образования, то почему бы не стать историком, а может и физиком или космонавтом. Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...
У нас уже есть историк...А с чего начнет цикличность исследовать, с печенегов?
15.09.2021 09:31
- гость -
Даже не знаю, так то она окончила географический факультет СПбГУ.
09:31- гость - Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...
И Вы показали свою безграмотность приведя высказывание Ленина в этом контексте.
Ленин говорил о демократии, что при управлении государством важно мнение даже простой кухарки. А не то, что вы ему тут приписали: непосредственное управление кухаркой государством...
Вот Вы идете на избирательный участок или не идете и ваше мнение о депутатах будет выражено голосованием. Вы понимаете разницу: ваше мнение кому надо управлять государством и непосредственное управление государством?
Цикличность это женская тема. Пусть исследует. Как же она геофак то окончила, сидя на "Дом 2"
Лучше бы в думу шла, там ей самое место.
15.09.2021 09:45
- гость -
а всякие типа Зверева (хз, какой раскрашеный клоун-стилист), Волковой (татушка-наркоманка) и прочей шушары, идущей в депутаты - это не "кухарки", пытающиеся управлять государством и издающие законы один дурнее другого? К чему Ваше высказывание по поводу цитаты Ленина - её как раз буквально понимает публика, идущая в депутаты...
Ну если даже Хутин возомнил себя великим историком, то Ольга явно справится
15.09.2021 09:45
- гость -
09:31- гость - Сбываются мечты Ленина о возможности управлять государством любой кухарке...
И Вы показали свою безграмотность приведя высказывание Ленина в этом контексте.
Ленин говорил о демократии...
Ох и плохо же вы знаете Ленина. Почитайте побольше источников и вы увидите насколько он был готов делится властью и практиковал ли он демократию в своем правлении.
Как же она геофак то окончила, сидя на "Дом 2"
Дистант не в связи с ковидом придумали.
10:59 Fkt
О, объявился знаток Ленина. И какие же произведения Вы знаете и советуете прочитать посетителям амика?
Fkt,а что тогда по вашему Советы как органы власти?Это не проявление демократии? Или как при капитализме к власти рвутся только с мешком денег.Это проявление самой демократической демократии?
Реинкарнация Эллочки людоедки!
15.09.2021 10:51
Fkt
Ну если даже Хутин возомнил себя великим историком, то Ольга явно справится
да Он то знаниями обладает и информацией, а вот ты способен только распылять пургу от зависти. Пургоносец амиковский.
Оля молодец. Так держать.
Оля холодец. Так держать.