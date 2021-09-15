В мэрии ответили на жалобы барнаульцев о нехватке мест в школе № 102

В школе № 102 Барнаула хватает мест для учащихся, потребности в строительстве ещё одной школы нет. Об этом amic.ru сообщили в администрации города, комментируя жалобы родителей на нехватку мест в общеобразовательном учреждении.

Ранее жители барнаульского квартала 1051 заявили о нехватке школы в микрорайоне. Горожане отмечали, что близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.

В администрации Барнаула на это ответили, что школа № 102 располагается в двух зданиях и осуществляет образовательный процесс в одну смену. Проектная мощность объекта предусмотрена на 2400 мест, при этом обучаются в школе 1630 человек.

В нынешнем учебном году обращений горожан по вопросу отказа в зачислении в школу детей, относящихся к образовательной организации по месту прописки, в комитет по образованию не поступало, добавили в горадминистрации.

"Потребности в строительстве школы нет. Все дети, проживающие на данной территории, посещают школу. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о переводе школы на двухсменный режим", – сказано в сообщении.