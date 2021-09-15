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В мэрии ответили на жалобы барнаульцев о нехватке мест в школе № 102

, ИА "Амител"
Проектная мощность здания предусмотрена на 2400 мест, при этом обучается в школе 1630 человек, отметили в горадминистрации
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В школе № 102 Барнаула хватает мест для учащихся, потребности в строительстве ещё одной школы нет. Об этом amic.ru сообщили в администрации города, комментируя жалобы родителей на нехватку мест в общеобразовательном учреждении.

Ранее жители барнаульского квартала 1051 заявили о нехватке школы в микрорайоне. Горожане отмечали, что близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.

В администрации Барнаула на это ответили, что школа № 102 располагается в двух зданиях и осуществляет образовательный процесс в одну смену. Проектная мощность объекта предусмотрена на 2400 мест, при этом обучаются в школе 1630 человек.

В нынешнем учебном году обращений горожан по вопросу отказа в зачислении в школу детей, относящихся к образовательной организации по месту прописки, в комитет по образованию не поступало, добавили в горадминистрации.

"Потребности в строительстве школы нет. Все дети, проживающие на данной территории, посещают школу. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о переводе школы на двухсменный режим", – сказано в сообщении.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.09.2021 12:00
- гость -

съели?

15.09.2021 12:43
- гость -

запланировать можно и на 5 тыщь... а обустроить классы + учителя?

15.09.2021 12:44
- гость -

Родители берете этот ответ и идете в школу, как отбрехаются?

15.09.2021 12:46
- гость -

Ответ слишком общий. Может там в первые классы нет мест, а в восьмые, например, полно. Тогда первоклассникам сразу в восьмой на свободные места?

15.09.2021 13:01
- гость -

обычная отписулька

15.09.2021 13:40
- гость -

Садить их всех надо, местный представителей одной известной партии. Нет у них денег, совести у них уже давно нет и не будет.

15.09.2021 13:42
АБОРИГЕН

Если мест не хватает, то почему учатся только в одну смену?

15.09.2021 13:45
- гость -

К Справедливоросам нужно обращаться, те быстро бы вопрос решили.

15.09.2021 13:46
- гость -

почему учатся только в одну смену?
а на это есть свыше приказ

15.09.2021 13:54
- гость -

15.09.2021 12:43
- гость -
А в новой школе ни обустройства классов ни учителей не надо?

15.09.2021 14:00
- гость -

Пусть родители эту отписульку отправят в штаб ЕР , да и на линию президенту( с комментами почему народ их так "любит" ) - вот им радость будет .- совет, кроме шуток

15.09.2021 14:00
- гость -


15.09.2021 13:54
- гость -
а что вы меня спрашиваете про то же что и я написала

15.09.2021 14:12
- гость -

да и на линию президенту

Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха.

15.09.2021 14:24
- гость -

15.09.2021 14:00
- гость
Не пойдет. Читаем внимательно! В уже существующей школе-

Проектная мощность здания предусмотрена на 2400 мест, при этом обучается в школе 1630 человек

То есть там можно еще 770 человек учить в обустроенных классах и с существующими учителями.
Ни какой новой школы строить абсолютно не надо!

15.09.2021 14:54
- гость -

Всё больше школьников переводятся на формат семейного обучения. Родители и дети довольны.

Это сегодняшняя новость на амике.

15.09.2021 16:00
гость

там еще классика строится напротив, в рекламе как всегда: вся инфраструктура рядом...

15.09.2021 16:04
- гость -

в рекламе как всегда: вся инфраструктура рядом...
если человек дурак и не проверяет "рекламу" то и потом чешет репу куда отдать ребенка

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