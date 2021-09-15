В мэрии ответили на жалобы барнаульцев о нехватке мест в школе № 102

В школе № 102 Барнаула хватает мест для учащихся, потребности в строительстве ещё одной школы нет. Об этом amic.ru сообщили в администрации города, комментируя жалобы родителей на нехватку мест в общеобразовательном учреждении.
Ранее жители барнаульского квартала 1051 заявили о нехватке школы в микрорайоне. Горожане отмечали, что близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.
В администрации Барнаула на это ответили, что школа № 102 располагается в двух зданиях и осуществляет образовательный процесс в одну смену. Проектная мощность объекта предусмотрена на 2400 мест, при этом обучаются в школе 1630 человек.
В нынешнем учебном году обращений горожан по вопросу отказа в зачислении в школу детей, относящихся к образовательной организации по месту прописки, в комитет по образованию не поступало, добавили в горадминистрации.
"Потребности в строительстве школы нет. Все дети, проживающие на данной территории, посещают школу. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о переводе школы на двухсменный режим", – сказано в сообщении.
Комментарии
съели?
запланировать можно и на 5 тыщь... а обустроить классы + учителя?
Родители берете этот ответ и идете в школу, как отбрехаются?
Ответ слишком общий. Может там в первые классы нет мест, а в восьмые, например, полно. Тогда первоклассникам сразу в восьмой на свободные места?
обычная отписулька
Садить их всех надо, местный представителей одной известной партии. Нет у них денег, совести у них уже давно нет и не будет.
Если мест не хватает, то почему учатся только в одну смену?
К Справедливоросам нужно обращаться, те быстро бы вопрос решили.
почему учатся только в одну смену?
а на это есть свыше приказ
15.09.2021 12:43
- гость -
А в новой школе ни обустройства классов ни учителей не надо?
Пусть родители эту отписульку отправят в штаб ЕР , да и на линию президенту( с комментами почему народ их так "любит" ) - вот им радость будет .- совет, кроме шуток
15.09.2021 13:54
- гость -
а что вы меня спрашиваете про то же что и я написала
да и на линию президенту
Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха.
15.09.2021 14:00
- гость
Не пойдет. Читаем внимательно! В уже существующей школе-
Проектная мощность здания предусмотрена на 2400 мест, при этом обучается в школе 1630 человек
То есть там можно еще 770 человек учить в обустроенных классах и с существующими учителями.
Ни какой новой школы строить абсолютно не надо!
Всё больше школьников переводятся на формат семейного обучения. Родители и дети довольны.
Это сегодняшняя новость на амике.
там еще классика строится напротив, в рекламе как всегда: вся инфраструктура рядом...
в рекламе как всегда: вся инфраструктура рядом...
если человек дурак и не проверяет "рекламу" то и потом чешет репу куда отдать ребенка