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Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина задержали на 48 часов

, ИА "Амител"
Следователи будут настаивать на том, чтобы мужчину поместили в СИЗО
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Следователи на 48 часов задержали сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что Олег Демин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

По предварительным данным, после оглашения Демину приговора, его сын в мессенджере стал угрожать силовику расправой. 

Отмечается, что следователи будут настаивать на том, чтобы Демина-младшего отправили в СИЗО. Правоохранители опасаются, что он может перейти от слов к делу и исполнить свои угрозы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.09.2021 12:03
гость

Да уж семейка.

15.09.2021 12:12
- гость -

а мать пожалели, все же разрушили семью

15.09.2021 12:16
гость

у нас же вроде если нет покушения, то полиция даже не шевелится....Мол угрозы еще ничего не значат. А тут прям сразу на 48 часов задержали.....(Вот как сдержит обещание, тогда и сажайте...нет трупа нет дела.) Это все со слов полицейских. По простым угрозам они даже не поднимут попу.

15.09.2021 12:17
Локо

А что здесь удивительного многие в силовых структурах служат по династии , они с начало 1936 так со всеми расправляются , ничего удивительного

15.09.2021 12:21
- гость -

"угрожать силовику расправой", так в чем прблема? За своего силовики как быстро впряглись. А вот пример обращения простой женщины:
"В Орле вынесли приговор участковой. Она сказала заявившей об угрозах женщине: «Если вас убьют, труп опишем, не переживайте» — и ту вскоре убили"

15.09.2021 12:27
- гость -

Дёминские дружки и родственнички отписались ? Привыкли воровать а тут к ответу призвали ? Воры должны сидеть в тюрьме и за гнилой базар отвечать .

15.09.2021 12:30
- гость -

Ну вы ещё Дёминых пожалейте и по головке погладьте : ведь одного в тюрьму за воровство посадили , а других за оскорбления и унижения отвечать заставили .

15.09.2021 12:31
- гость -

Сам себе в месенджере статью нарисовал и доказывать ничего не надо.

15.09.2021 12:39
- гость -

"Говорят, арестован добрый парень за три слова,говорят, за три слова арестован."

15.09.2021 12:51
- гость -

Пусть посидит, подумает, оценит обстановочку

15.09.2021 13:13
- гость -

15.09.2021 12:30
- гость -
Ну вы ещё Дёминых пожалейте и по головке погладьте : ведь одного в тюрьму за воровство посадили , а других за оскорбления и унижения отвечать заставили .
_
а ты из мусорсих, видать?)

15.09.2021 13:17
- гость -

честным людям на Руси всегда было худо от жуликов и от ми/полиции.
поэтому оскорбления хама в сторону погонов простой люд не трогает - на этом не хайпануть, поэтому и новость не зашла.
вот служивые (солдаты) - другое дело. да и то до тех пор, пока есть постриг(призыв)

15.09.2021 13:18
- гость -

наши органы пальцем не пошевелят ради народа, а тут угрозу себе увидели...

15.09.2021 13:28
Fkt

Последователи Ежова как всегда в истории сначала "герои" сажают и убивают, а затем очень удивляются когда с ними поступают таким же способом. Почитали бы чем заканчивают Ежовы, Абакумовы и прочие.

15.09.2021 13:38
- гость -

А мать чо? Так и сойдёт всё с рук? Простого бы человека сразу повязали а тут раз жена заммжра так всё дозволено?

15.09.2021 13:55
- гость -

Вооот Дёмины денежку наворованную стараются потратить скорее , уже и комментаторов наняли , благо продажных диванных " экспертов" пруд пруди .Да ещё видимо и присевшей братве занесли ( гость от 13:13)

15.09.2021 14:14
Вячеслав

Людей бы так рьяно защищали.

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