Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина задержали на 48 часов

Следователи на 48 часов задержали сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, что Олег Демин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.
По предварительным данным, после оглашения Демину приговора, его сын в мессенджере стал угрожать силовику расправой.
Отмечается, что следователи будут настаивать на том, чтобы Демина-младшего отправили в СИЗО. Правоохранители опасаются, что он может перейти от слов к делу и исполнить свои угрозы.
Комментарии
Да уж семейка.
а мать пожалели, все же разрушили семью
у нас же вроде если нет покушения, то полиция даже не шевелится....Мол угрозы еще ничего не значат. А тут прям сразу на 48 часов задержали.....(Вот как сдержит обещание, тогда и сажайте...нет трупа нет дела.) Это все со слов полицейских. По простым угрозам они даже не поднимут попу.
А что здесь удивительного многие в силовых структурах служат по династии , они с начало 1936 так со всеми расправляются , ничего удивительного
"угрожать силовику расправой", так в чем прблема? За своего силовики как быстро впряглись. А вот пример обращения простой женщины:
"В Орле вынесли приговор участковой. Она сказала заявившей об угрозах женщине: «Если вас убьют, труп опишем, не переживайте» — и ту вскоре убили"
Дёминские дружки и родственнички отписались ? Привыкли воровать а тут к ответу призвали ? Воры должны сидеть в тюрьме и за гнилой базар отвечать .
Ну вы ещё Дёминых пожалейте и по головке погладьте : ведь одного в тюрьму за воровство посадили , а других за оскорбления и унижения отвечать заставили .
Сам себе в месенджере статью нарисовал и доказывать ничего не надо.
"Говорят, арестован добрый парень за три слова,говорят, за три слова арестован."
Пусть посидит, подумает, оценит обстановочку
15.09.2021 12:30
- гость -
Ну вы ещё Дёминых пожалейте и по головке погладьте : ведь одного в тюрьму за воровство посадили , а других за оскорбления и унижения отвечать заставили .
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а ты из мусорсих, видать?)
честным людям на Руси всегда было худо от жуликов и от ми/полиции.
поэтому оскорбления хама в сторону погонов простой люд не трогает - на этом не хайпануть, поэтому и новость не зашла.
вот служивые (солдаты) - другое дело. да и то до тех пор, пока есть постриг(призыв)
наши органы пальцем не пошевелят ради народа, а тут угрозу себе увидели...
Последователи Ежова как всегда в истории сначала "герои" сажают и убивают, а затем очень удивляются когда с ними поступают таким же способом. Почитали бы чем заканчивают Ежовы, Абакумовы и прочие.
А мать чо? Так и сойдёт всё с рук? Простого бы человека сразу повязали а тут раз жена заммжра так всё дозволено?
Вооот Дёмины денежку наворованную стараются потратить скорее , уже и комментаторов наняли , благо продажных диванных " экспертов" пруд пруди .Да ещё видимо и присевшей братве занесли ( гость от 13:13)
Людей бы так рьяно защищали.