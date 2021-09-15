Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина задержали на 48 часов

Следователи на 48 часов задержали сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что Олег Демин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

По предварительным данным, после оглашения Демину приговора, его сын в мессенджере стал угрожать силовику расправой.

Отмечается, что следователи будут настаивать на том, чтобы Демина-младшего отправили в СИЗО. Правоохранители опасаются, что он может перейти от слов к делу и исполнить свои угрозы.