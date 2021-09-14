Сына бывшего замглавы Барнаула Демина подозревают в угрозах оперативнику ФСБ

Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, Олег Демин, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, после того как Сергей Демин получил девять лет лишения свободы за взятки, его сын начал атаковать сотрудника ФСБ в мессенджере. В ходе аудиоразговора, а также письменно Олег угрожал расправой. Теперь сыну бывшего вице-мэра грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Напомним, что экс-замглавы администрации Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Из-за этого жена Демина и его сын устроили скандал в зале суда.

Сразу после того как в Сети опубликовали видео из зала суда, СМИ сообщили, что родственников бывшего вице-мэра могут призвать к ответственности.

Позднее стало известно, что в отношении супруги и сына Демина завели уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия"). Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.