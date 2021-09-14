Сына бывшего замглавы Барнаула Демина подозревают в угрозах оперативнику ФСБ

Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, Олег Демин, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, после того как Сергей Демин получил девять лет лишения свободы за взятки, его сын начал атаковать сотрудника ФСБ в мессенджере. В ходе аудиоразговора, а также письменно Олег угрожал расправой. Теперь сыну бывшего вице-мэра грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.
Напомним, что экс-замглавы администрации Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Из-за этого жена Демина и его сын устроили скандал в зале суда.
Сразу после того как в Сети опубликовали видео из зала суда, СМИ сообщили, что родственников бывшего вице-мэра могут призвать к ответственности.
Позднее стало известно, что в отношении супруги и сына Демина завели уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия"). Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.
Комментарии
какие же они нежные эти сотрудники силовых служб!
а когда он устраивался на работу, не думал? а когда задержания жесткие проводит, не представляет?
так пусть идет в садик детский нянечкой или в хоспис санитаркой, раз такой ранимый
Семейка просто шокирует своей отбитостью. Надеюсь нагрузят по полной и сына и мать.
Прошу проверить комментарий:
14.09.2021 17:36
- гость -
на предмет
Нагрузят и отца и сына и мать его.
Что они так взъерепенились?Настроились что всё по лёгкому обойдётся?Прижаться бы надо.А сына,возможно и спровоцировали.
Как бы там ни было, халды нереальные. Прикиньте как себя вели жена и сын, когда сам был при власти? Через губу разговаривали...
Кто его спровоцировал. Вы послушайте как он прокурора в суде обозвал.
А может сын за правду бьется , а отца реально подставили ?
просто интересно, а у них есть какой-то бизнес семейный?? ну, так, поинтересоваться.