Часть домов Барнаула временно остались без света из-за пожара на Шинном заводе

Кратковременное отключение воды и света в ряде домов Ленинского района в Барнауле произошло из-за возгорания около трансформатора на территории Барнаульского шинного завода. Как сообщает пресс-центр мэрии, работа сетей восстановлена.

Во время тушения пожара от электричества также отключили Шинный завод, однако там подачу электроснабжения уже возобновили.

Напомним, пожар в трансформаторной будке в 9-м Заводском проезде произошёл вечером 15 сентября. Столб дыма, который поднялся от горящего трансформаторного масла, был виден из любой точки города.

Из-за разлития трансформаторного масла площадь горения составила примерно 100 квадратных метров. К работе на месте происшествия привлекли силы и средства барнаульского гарнизона. Пострадавших в инциденте нет.