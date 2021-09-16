В России допустили отказ от детдомов в будущем

В России в будущем может появиться возможность отказаться от детских домов в пользу приёмных семей, заявил замглавы Минпросвещения Денис Грибов в ходе закрытого пресс-показа документального фильма "Семья вместо детского дома". Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, опыт и практика воспитания детей в приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Он подчеркнул, что нужно двигаться к этой цели, так как "рано или поздно это будет реалистично".

Ранее сообщалось, что сироты Алтайского края в 2021 году останутся без жилищных сертификатов, на которые они подавали заявления весной. Как оказалось, принятая АКЗС инициатива попросту не работает.