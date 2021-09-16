В России допустили отказ от детдомов в будущем

В России в будущем может появиться возможность отказаться от детских домов в пользу приёмных семей, заявил замглавы Минпросвещения Денис Грибов в ходе закрытого пресс-показа документального фильма "Семья вместо детского дома". Об этом пишет ТАСС.
По словам политика, опыт и практика воспитания детей в приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Он подчеркнул, что нужно двигаться к этой цели, так как "рано или поздно это будет реалистично".
Ранее сообщалось, что сироты Алтайского края в 2021 году останутся без жилищных сертификатов, на которые они подавали заявления весной. Как оказалось, принятая АКЗС инициатива попросту не работает.
Комментарии
Ну было бы здорово. Только не разбежались брать детей. Берут неадекваты, которые детей используют как рабсилу, для сексутех, для госвыплат или для издевательств. А из адекватных сожалеют. Либо ребёнок оказывается неподконтрольный в силу генов от шубутных биологических родителей. Либо то, что ребёнок не родной, выводит приёмных родителей. В итоге ребёнок возвращается в детдом или семья просто несчастна и в ней все ждут, когда стукнет 18..
Полно случаев когда детей берут только для заработка. Так себе ситуация...
Лучше бы собрали статистику дети из каких категорий населения попадают в детдома, и запретили бы этим категориям размножаться
В некоторых странах вообще есть семьи, для которых это постоянная работа — быть временным пристанищем для детей, оказавшихся в трудной ситуации
и запретили бы этим категориям размножаться
нельзя.. они плодят электорат для выборов
16.09.2021 10:46
- гость -
Лучше бы собрали статистику дети из каких категорий населения попадают в детдома, и запретили бы этим категориям размножаться
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А как им запретишь? Отлавливать и принудительно стерилизовать?