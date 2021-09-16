Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет

Деньги "не идут к тем", кто не может или не хочет их заработать. Те же люди, которые хотят получать больше и умеют распоряжаться финансами, напротив, способны разбогатеть, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают", – объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

При этом в вопросе материального благополучия многое зависит и от объективных обстоятельств, а желание зарабатывать не всегда гарантирует успех, так как многие хотят зарабатывать лишь на словах, но игнорируют любые для этого возможности, заключил Гиринский.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. Как оказалось, большинству опрошенных для комфортной жизни хватило бы 50-70 тысяч рублей.