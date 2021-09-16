Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет

Деньги "не идут к тем", кто не может или не хочет их заработать. Те же люди, которые хотят получать больше и умеют распоряжаться финансами, напротив, способны разбогатеть, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают", – объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
При этом в вопросе материального благополучия многое зависит и от объективных обстоятельств, а желание зарабатывать не всегда гарантирует успех, так как многие хотят зарабатывать лишь на словах, но игнорируют любые для этого возможности, заключил Гиринский.
Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. Как оказалось, большинству опрошенных для комфортной жизни хватило бы 50-70 тысяч рублей.
Комментарии
этот эксперт есть в списке Форбс. если нет, то очередной брехун
деньги идут к 20% богатеев, а остальные 80% могут хоть сколько работать, все равно будут бедными.
Бывает, что человек не умеет пользоваться деньгами — строит коттедж в средневековом стиле, который набивает безвкусной ерундой, играет в азартные игры, бухает дорогими коньяками, дарит тёткам кольца за 500'000 р. А деньги к нему всё идут и идут!
Статья - очуметь..... Побольше таких. Я прочитал и мне сразу пошли деньги рекой.... Это чудо.
16.09.2021 11:19
Виктор
Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично
они ещё думают, что деньги зарабатывают)))
16.09.2021 11:59
- гость -
Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично
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Ничего подобного. Я не люблю разбрасываться деньгами, со студенчества такая, никогда деньги на безделушки не тратила. И они у меня всегда накапливались, родителей иногда выручала деньгами еще в студенчестве. Знакомым одалживала. Все знали, что у меня всегда есть деньги. А уж работать начала, стала зарабатывать. И деньги скапливаются. Хотя и отдыхать ездим, и всё необходимое покупаем, когда захотим.
16.09.2021 11:59
- гость -
Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично
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а ещё есть выражение: "У него денег, как у дурака махорки."
В смысле, что у дурака махорки никогда нет, потому что он её всегда раздаст
Одно дело- Есть накопления , потому что не покупаю безделушки. И другое-покупаю дорогие цацки и безделушки , все равно богат