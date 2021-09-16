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Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет

, ИА "Амител"
По словам специалиста, многие хотят зарабатывать лишь на словах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Деньги "не идут к тем", кто не может или не хочет их заработать. Те же люди, которые хотят получать больше и умеют распоряжаться финансами, напротив, способны разбогатеть, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают", – объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

При этом в вопросе материального благополучия многое зависит и от объективных обстоятельств, а желание зарабатывать не всегда гарантирует успех, так как многие хотят зарабатывать лишь на словах, но игнорируют любые для этого возможности, заключил Гиринский.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. Как оказалось, большинству опрошенных для комфортной жизни хватило бы 50-70 тысяч рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.09.2021 11:02
Дэн

этот эксперт есть в списке Форбс. если нет, то очередной брехун

16.09.2021 11:16
- гость -

деньги идут к 20% богатеев, а остальные 80% могут хоть сколько работать, все равно будут бедными.

16.09.2021 11:19
Виктор

Бывает, что человек не умеет пользоваться деньгами — строит коттедж в средневековом стиле, который набивает безвкусной ерундой, играет в азартные игры, бухает дорогими коньяками, дарит тёткам кольца за 500'000 р. А деньги к нему всё идут и идут!

16.09.2021 11:48
- гость -

Статья - очуметь..... Побольше таких. Я прочитал и мне сразу пошли деньги рекой.... Это чудо.

16.09.2021 11:59
- гость -

16.09.2021 11:19
Виктор

Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично

16.09.2021 12:30
- гость -

они ещё думают, что деньги зарабатывают)))

16.09.2021 12:49
- гость -

16.09.2021 11:59
- гость -

Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично
--------------
Ничего подобного. Я не люблю разбрасываться деньгами, со студенчества такая, никогда деньги на безделушки не тратила. И они у меня всегда накапливались, родителей иногда выручала деньгами еще в студенчестве. Знакомым одалживала. Все знали, что у меня всегда есть деньги. А уж работать начала, стала зарабатывать. И деньги скапливаются. Хотя и отдыхать ездим, и всё необходимое покупаем, когда захотим.

16.09.2021 15:30
- гость -

16.09.2021 11:59
- гость -
Потому что жмотов деньги не любят - подмечено лично
-----------------------
а ещё есть выражение: "У него денег, как у дурака махорки."
В смысле, что у дурака махорки никогда нет, потому что он её всегда раздаст

16.09.2021 17:13
St

Одно дело- Есть накопления , потому что не покупаю безделушки. И другое-покупаю дорогие цацки и безделушки , все равно богат

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