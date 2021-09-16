Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных колонн

Большой затор возник на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска утром 16 сентября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22. На Правобережном тракте пробка растянулась примерно на 10 километров.

В ГИБДД сообщают, что ситуация на дороге не изменится минимум до 12:00. В ведомстве пояснили, что на дороге Бобровка – Фирсово – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи перекрыто движение для всех видов транспорта из-за передвижения военных колонн.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в дни выборов ограничат парковку и проезд у избирательных участков. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации.