Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных колонн

Большой затор возник на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска утром 16 сентября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22. На Правобережном тракте пробка растянулась примерно на 10 километров.
В ГИБДД сообщают, что ситуация на дороге не изменится минимум до 12:00. В ведомстве пояснили, что на дороге Бобровка – Фирсово – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи перекрыто движение для всех видов транспорта из-за передвижения военных колонн.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в дни выборов ограничат парковку и проезд у избирательных участков. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации.
Комментарии
через день эти колонны.. мы к войне готовимся?
Откровенно задолбали! Генералы в войнушку играют, в оловянных солдатиков, а люди гражданские должны это терпеть бесконечно. По этой трассе ежедневно люди едут с работы и на работу, грузовой трафик, пассажирские автобусы - все колом! Зато по 4 раза на неделе ракеты таскают, как списаные торбы.
Они уже даже не предупреждают?
Военная тайна...
Это надо, чтобы гражданские накануне выборов посидели в пробке - подумали, за кого голосовать. Им то по 15 тыр халявы не покинули...
* не поДкинули
Советские ракеты перевозили по обочинам, хотя интенсивность движения на трассе была в разы меньше.
да, кстати, в этот раз никто не предупреждал даже.... капец совсем
полицейское государство.
армия, полиция, фсб, кгб - все за счет людей, но интересы людей их не интересуют
Всё по асфальту, да по асфальту. Интересно по просёлочным грунтовым дорогам они смогут проехать? Например п. Лесной - п. Б ключи напрямую через лес.
16.09.2021 15:37
гость
Вот и я думаю... Начнется война, дороги будут разрушены.... И побегут наши вояки под мамкины юбки!
Несознательные люди, вы что хотите, что бы чужие солдаты по этим дорогам ездили? На то и армия, учения проводить и боеспособность страны крепить. Вас же болтунов защищают. А вы постоять несколько часов не можете, торопитесь непонятно куда.