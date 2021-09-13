Проезд и парковку у избирательных участков в Алтайском крае ограничат во время выборов

В Алтайском крае в дни выборов ограничат парковку и проезд у избирательных участков. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Отмечается, что ограничение коснётся всех видов транспорта, включая грузовики и автомобили с опасным грузом. Им запретят парковаться у избирательных участков и подъезжать к ним.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации.
Ранее сообщалось, что большинство школ Алтайского края не будут проводить занятия в очном формате в дни выборов в Госдуму и АКЗС. Педагоги с учениками на два дня уйдут на дистант либо займутся внеурочной деятельностью, например, отправятся на экскурсии.
Комментарии
просят с пониманием отнестись
вас поняли - голосовать не поеду
Тоесть к школе подъехать нельзя будет?
правильно - а то вдруг терракт!
Это вам не школьники никому не нужные, а биллютни непогашеные!
Едросы не хотят, чтобы люди шли на голосование! Фиг им! Я из принципа оставлю машину в квартале, приду пешком и все равно проголосую против этой власти!!!
кого нужно на автобусах подвезут голосовать?а всем остальным можно и не ходить?
Пфф.. привозить.. нас в принудительном порядке уже все на работе "проголосовали" и так каждый раз.