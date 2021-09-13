Проезд и парковку у избирательных участков в Алтайском крае ограничат во время выборов

В Алтайском крае в дни выборов ограничат парковку и проезд у избирательных участков. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Отмечается, что ограничение коснётся всех видов транспорта, включая грузовики и автомобили с опасным грузом. Им запретят парковаться у избирательных участков и подъезжать к ним.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее сообщалось, что большинство школ Алтайского края не будут проводить занятия в очном формате в дни выборов в Госдуму и АКЗС. Педагоги с учениками на два дня уйдут на дистант либо займутся внеурочной деятельностью, например, отправятся на экскурсии.