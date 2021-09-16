В Барнауле не стали отключать горячую воду у 12 тысяч жителей

У 12 638 жителей Барнаула 16 сентября не станут отключать горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

"Отключение горячей воды и работы на проспекте Ленина, 61, и в 5-м Кооперативном проезде, 10а, отменяются. О переносе сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, изначально отключить горячую воду планировалось в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях. Для части жителей Железнодорожного района подачу ресурса должны были ограничить 16 сентября с 12:00 до 24:00. В Индустриальном районе – с 09:00 16 сентября до 12:00 18 сентября.