Режиссёра Андрея Звягинцева будут выводить из искусственной комы

Кинорежиссёра Андрея Звягинцева собираются выводить из искусственной комы. Как сообщает News.ru, ранее состояние деятеля искусств, который лечится в Германии от последствий коронавируса, резко ухудшилось.

У сценариста выявили 92% поражения лёгких. Некоторое время Звягинцев находился на аппарате ЭКМО*, однако сейчас его уже отключили от системы жизнеобеспечения и готовятся выводить из искусственного сна.

Напомним, режиссёр заболел COVID-19 в начале июля, был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, через месяц его перевели в московскую ГКБ № 23.

Состояние сценариста оставалось тяжёлым, поражение лёгких достигло почти 90%. Сейчас Звягинцев находится на лечении в Германии. Степень поражения лёгких остаётся высокой.

*ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности).