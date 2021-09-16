Потолок рухнул в отделении Сбербанка в Барнауле

Потолок рухнул в помещении Сбербанка в здании по адресу бульвар 9 Января, 92. Как сообщают очевидцы, несмотря на нагромождение обломков, люди продолжили подходить к банкомату.

По словам участницы сообщества "Инцидент Барнаул", о пострадавших ничего неизвестно, однако девушка сама "сняла там деньги", не взирая на разрушенный потолок.

Напомним, в апреле потолок обвалился в аварийном доме на улице Матросова, 197. Хозяйка квартиры чудом не пострадала. Расселять дом планируют только в 2030 году.

При этом авторы публикации отмечают, что ещё в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу до 27 января 2018 года.