Потолок едва не обрушился на хозяйку аварийного дома в Барнауле

Потолок обрушился в аварийном доме на улице Матросова, 197. Как сообщает паблик Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте", хозяйка квартиры чудом не пострадала. Жители дома стоят в очереди на расселение только в 2030 году.

Как напоминает автор публикации, ещё в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу до 27 января 2018 года. Однако объект так до сих пор и не расселён.

"Никогда никакого ремонта – ни текущего, ни капитального – в нём не делалось, только менялись управляющие компании. Полы в подъезде давно прогнили. Сами жители какие-то доски подкладывали, чтоб не провалиться в ямы. По таким шатающимся полам ходили и старики, и дети", – говорится в паблике.⁣⁣⠀

Ранее СМИ сообщали, что в 2021 году в Барнауле запланирован снос и расселение 11 аварийных домов. В том числе по ул. Водников, 50, ул. 1-й Западной, 49а. В 2020 году полностью расселили аварийные дома по адресам: ул. Анатолия, 96, ул. Карагандинская, 15, ул. Никитина, 103, ул. Силикатная, 7. Кроме того, снесён аварийный дом № 129 на проспекте Ленина.