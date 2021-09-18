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Новости

Путин заявил о том, что власти направили на поддержку россиян около 3 трлн рублей

, ИА "Амител"
Это более 4,5% ВВП страны
Фото: 1zoom.me

Фото: 1zoom.me

Российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны", – цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, выделенные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Также оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.

Президент отметил, что для дальнейшего стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко принял решение о выделении 300 миллионов рублей на приобретение дорожной техники и 200 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.09.2021 08:10
- гость -

финиш... президент не понимает как развивать экономику страны..

18.09.2021 08:56
Гость

Опять непонятно кого поддерживать будут. Скорее всего, сознательно неработающее население.

18.09.2021 09:02
- гость -

18.09.2021 08:56
Гость
Уже направили и уже поддержали. Что не понятного?

18.09.2021 09:49
Друк

Похоже я не россиянин, мне даже копеечку не дали.

18.09.2021 09:55
- гость -

18.09.2021 09:49
Друк
А мне дали. 10 тысяч - как самозанятому, 10 тысяч как пенсионеру. 10 тысяч жене как самозанятой, 10 тысяч как пенсионерке и 4 раза по 10 тысяч на сына. Итого 80 тысяч р.

18.09.2021 09:59
Гость

09:55, врёшь всё. Что - то напутано: и пенсионер, и самозанятый, и ребёнок не совершеннолетний.

18.09.2021 10:08
- гость -

финиш... президент не понимает как развивать экономику страны..

он и не понимал никогда. Для этого себя окружают профессионалами, а не корефанами. Определяются правила игры в долгую, а не бешенный принтер печатает законы под нужды корефанов

18.09.2021 10:47
- гость -

18.09.2021 09:59
Гость
Ага сыну 14 лет. На пенсии скучно, вот и занялся бизнесом вместе с женой.

18.09.2021 10:52
Гость

Ну что за люди! Не дают - плохо, дают - тоже плохо! Лишь бы власть ненавидеть! Такое чувство, что здесь среди комментаторов, в большинстве своем, оппозиционеры.

18.09.2021 11:36
Вадим

Через налоги забирают и через акцизы, фискальная политика возведена в ранг сумашествия, люди по другим странам пытаются приткнуться

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