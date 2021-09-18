Путин заявил о том, что власти направили на поддержку россиян около 3 трлн рублей

Российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны", – цитирует главу государства РИА Новости.
По словам Путина, выделенные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Также оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.
Президент отметил, что для дальнейшего стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию.
Ранее сообщалось, что Виктор Томенко принял решение о выделении 300 миллионов рублей на приобретение дорожной техники и 200 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований.
Комментарии
финиш... президент не понимает как развивать экономику страны..
Опять непонятно кого поддерживать будут. Скорее всего, сознательно неработающее население.
18.09.2021 08:56
Гость
Уже направили и уже поддержали. Что не понятного?
Похоже я не россиянин, мне даже копеечку не дали.
18.09.2021 09:49
Друк
А мне дали. 10 тысяч - как самозанятому, 10 тысяч как пенсионеру. 10 тысяч жене как самозанятой, 10 тысяч как пенсионерке и 4 раза по 10 тысяч на сына. Итого 80 тысяч р.
09:55, врёшь всё. Что - то напутано: и пенсионер, и самозанятый, и ребёнок не совершеннолетний.
финиш... президент не понимает как развивать экономику страны..
он и не понимал никогда. Для этого себя окружают профессионалами, а не корефанами. Определяются правила игры в долгую, а не бешенный принтер печатает законы под нужды корефанов
18.09.2021 09:59
Гость
Ага сыну 14 лет. На пенсии скучно, вот и занялся бизнесом вместе с женой.
Ну что за люди! Не дают - плохо, дают - тоже плохо! Лишь бы власть ненавидеть! Такое чувство, что здесь среди комментаторов, в большинстве своем, оппозиционеры.
Через налоги забирают и через акцизы, фискальная политика возведена в ранг сумашествия, люди по другим странам пытаются приткнуться