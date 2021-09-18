Путин заявил о том, что власти направили на поддержку россиян около 3 трлн рублей

Российские власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны", – цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, выделенные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Также оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.

Президент отметил, что для дальнейшего стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко принял решение о выделении 300 миллионов рублей на приобретение дорожной техники и 200 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований.