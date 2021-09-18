Полицейские задержали мужчину в Бийске с наркотиками

В Бийске полицейские подозревают 33-летнего мужчину в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанина задержали на парковке около одного из магазинов в приобской части наукограда. Экспертиза показала, что в его пакете лежало 204 грамма марихуаны.

Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Также бийчанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее у жителя Егорьевского района правоохранители изъяли более 9 килограммов каннабиса. Дикорастущую коноплю он собирал на приусадебном участке.