Фотограф из Барнаула снял прохождение по диску Юпитера спутника Ио

Фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent выложил в Instagram таймлапс прохождения спутника Ио по диску Юпитера. По словам автора, кадры пятой планеты от Солнца он сделал со своей лоджии, не имея при этом полноценного телескопа и прочего спецоборудования.

"Но на удивление что-то даже получилось! Тень от Ио на пузе Юпитера было видно хорошо, а вот сам спутник не очень, так как он терялся на фоне поверхности. Но и он засветился, как только подобрался к краю своего батьки", – отметил фотограф.

В мае 2021 года grad.i.ent запечатлел над Барнаулом вереницу спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. За месяц до этого ему также удалось заснять Международную космическую станцию на фоне Солнца.